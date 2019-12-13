LED廠艾迪森提升模組比重 明年重心在車用及照明模組

LED 廠艾笛森（3591）昨（12）日在法說會上表示，該公司近年來在營運策略上已持續降低LED元件比重的營運比重，並調整為增加LED模組的營運占比，這樣的調整策略也逐漸反應在業績表現上，該公司預計，明年在LED模組上將以車用模組及照明模組為重心，營收都可望有雙位數成長水準，明年全年營收年增率也上看 二成。

艾笛森過去主要是以生產LED元件產品為主，該公司在2010年全年每股稅後純益仍有6.2元，不過，受到中國產能大量開出之後，產品價格出現跳崖式的急殺，也使得LED元件市場無利可圖，艾笛森自2013年到2017年的五年之間也都呈現全年虧損表現。

該公司因而持續降低LED元件營收比重，轉而投入LED模組領域，因此，去年全年才轉再度轉虧為盈，該公司今年第3季LED元件比重已下降至33%，而LED模組則擴增至47%，LED成品9%，Dataline（光傳輸元件）則約 11%。

艾笛森表示，目前LED模組為公司主力發展產品，其中，今年第3季照明模組占比51%，車用模組47%，過去車用模組產能均集中在中國揚州廠，但受到美中貿易戰影響，近來已在中和廠建置新產線，未來將因應出貨地區調配產能。

艾笛森也指出，今年第3季車用模組方面進行產能調整，出貨量下降，而由於車用模組毛利率表現佳，在出貨量減少下，連帶影響整體毛利率表現，加上LED元件也因考量收款風險等因素而減少出貨，使營運單季轉虧。

LED 模組接單方面，艾笛森則是指出，目前車用模組訂單能見度達一至二年，主要為美系客戶，明年也會有中國新客戶加入，看好明年包括車用模組、照明模組營收都會較今年成長，營收年增率上看二成。