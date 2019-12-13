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日月光旗下環旭擬收購歐洲第二大EMS廠 股價衝波段新高

2019-12-13 11:46經濟日報 記者張瑞益／即時報導

日月光集團發動跨國併購，12日宣布旗下EMS廠環旭，將以4.5億美元（約新台幣137億元），收購歐洲EMS第二大廠Asteelflash的控股公司Financière AFG S.A.S.（簡稱FAFG）全數股權，收購完成之後，Asteelflash將成為環旭子公司，預定2020年第3季完成收購，日月光也表示，主要是看好二家公司具有明顯的互補性，可為未來營運加分並擴大全球布局。

日月光投控（3711）股價，今（13）日在受到此收購案的激勵，早盤股價一度衝高上漲，盤中股價高點來到87.6元，股價寫下波段新高。

日月光投控財務長董宏思表示，由於 Asteelflash 和環旭電子在生產據點、市場和客戶佈局、業務模式、技術能力方面，具有明顯互補性，而 Asteelflash 營運模式主要為小批量生產，較具生產彈性，未來可由 Asteelflash 進行前期新品開發，再交由環旭電子大量生產。

此外，董宏思也指出，Asteelflash 去年營收約10億美元，獲利7,000至8,000萬美元，約有200多個客戶，以歐洲客戶為大宗，主要應用包括通訊、消費、工業控制與汽車領域等，未來借助環旭的經營規模、製造、品牌和服務等能力，可強化 Asteelflash 爭取大客戶訂單機會，加快成長與規模擴張。

日月光投控在此次交易中，89.6%將以現金支付，剩下10.4% 透過向Asteelflash 創始人私有公司發行環旭股份方式支付，收購完成後，Asteelflash 將從私人控股公司成為環旭重要子公司，未來也將維持 Asteelflash 現有經營管理團隊。

日月光投控表示，未來收購完成後，將可優化環旭現有客戶結構、客戶佈局等，且雙方未來共同服務將更完整，可兼顧客戶在產品發展不同階段的不同要求，如新開發產品量少、但要求較快的生產與設計回饋；成熟產品量多，但對大量生產的穩定與交期有較高要求。

另外，日月光投控也指出，Asteelflash 在全球10個國家、擁有17個生產基地，在全球貿易摩擦加劇下，環旭併購 Asteelflash 後，還可提供客戶具備成本競爭優勢的生產據點，

日月光

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日月光投控受惠併購題材 美系亞系外資看多

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