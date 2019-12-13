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高鐵台南站為何不設在市中心？網酸：應正名北高雄站

半百前遇危機 細數遠航過往成也張綱維敗也張綱維

高價被動元件去化完畢 正文盤整待變

2019-12-13 10:25經濟日報 記者呂安涔／即時報導

網通大廠正文（4906）受到美中貿易戰及高價被動元件庫存影響，今年以來業績表現頗不如預期。不過目前高價被動元件已大部分於第2季去化完畢，而為因應美中貿易戰，今年2月開始越南新廠正式加入營運行列，然目前越南新廠產能仍是一大問題，預期明年Q2開始有明顯的貢獻，未來最多貢獻集團七成的產能。

法人認為5G商機對正文而言，應集中在small cell、天線、AP router等產品，5G CPE已經完成研發並在測試中，有機會在明年上半年放量，Sub-6GHz的small cell將在明年上半年研發完成，2020年營收將有雙位數成長，可先關注Wi-Fi 6對正文的成長力道，可逢低布局。

正文貿易戰被動元件

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