高價被動元件去化完畢 正文盤整待變

網通大廠正文（4906）受到美中貿易戰及高價被動元件庫存影響，今年以來業績表現頗不如預期。不過目前高價被動元件已大部分於第2季去化完畢，而為因應美中貿易戰，今年2月開始越南新廠正式加入營運行列，然目前越南新廠產能仍是一大問題，預期明年Q2開始有明顯的貢獻，未來最多貢獻集團七成的產能。

法人認為5G商機對正文而言，應集中在small cell、天線、AP router等產品，5G CPE已經完成研發並在測試中，有機會在明年上半年放量，Sub-6GHz的small cell將在明年上半年研發完成，2020年營收將有雙位數成長，可先關注Wi-Fi 6對正文的成長力道，可逢低布局。