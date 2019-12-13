親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

高鐵台南站為何不設在市中心？網酸：應正名北高雄站

半百前遇危機 細數遠航過往成也張綱維敗也張綱維

美股走強、台積電飆新天價 台股漲逾百點站上11,900點

2019-12-13 09:30經濟日報 記者葉子菁／即時報導

台股今天以11,937.90點開出。報系資料照
台股今天以11,937.90點開出。報系資料照
分享

傳言美中已簽署貿易協議，待美國總統川普點頭批准，激勵道瓊上漲220點，費半續創史高，激勵台股今（13）日開盤跳空上漲，隨即攻克11,900關卡，開盤上漲101.48點，以11,937.90點開出；在台積電（2330）連兩日表現強勢，早盤跳空開漲走揚逾2%，以343元再創新天價，推升大盤指數漲幅隨即擴大逾百點，並再刷新高。

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，受惠總統川普於早盤時表示，雙方非常接近達成重大協議，且隨後更傳出談判代表已準備簽署協議，並等待川普點頭批准。

美中貿易樂觀消息不斷，激勵四大指數上演慶祝行情，其中半導體股翻天大漲，帶動費半指數收漲 2.7%，連兩日創歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲 220.75 點，或0.79%，收在28,132點；標普500指數上漲26.94點或0.85%，收在3,168.57點；那斯達克指數上漲63.26點，或0.73%，收在8,717.31點；費半指數上漲47.66點或2.70%，收在1,806.87點。

觀察昨日三大法人合計買超93.83億元，其中外資買超94.3億元，投信賣超2.81億元，自營商買超2.3億元。

資券變化方面，融資增 1.68億元，融資餘額為1,411.23億元，融劵增0.93萬張，融券餘額為61.23萬張；外資台指期部位，多單加碼2101口，淨多單部位 51,462口。

統一投顧指出，昨日台股在台積電走高帶動，指數攻克11,800點關卡，再度創下29年以來新高；考量美國聯準會持續鴿派，美中貿易協議即將簽署、整體國際金融環境有利多方；加上台股各期均線多頭排列，台股多頭格局不變。操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族。

【中央社／13日電】

電子科技族群領軍之下，台股今天開盤大漲逾百點，指數衝破11900點大關，再刷29年來新高紀錄，新台幣大幅升值推升熱錢加持，早盤湧入逾百億元成交量。

晶圓代工大廠台積電依舊漲勢凌厲，開高走高，股價一度衝至343元，再度刷下歷史新高紀錄；也推升台積電概念股的帆宣走高，早盤大漲逾4%，精材漲幅也有3%。

另外，明泰12日宣布擬斥資新台幣48.11億元收購仲琦私募10萬張，同時也公開收購10萬張，將取得仲琦60.8%股權，帶動仲琦今天開盤立即漲停，股價鎖在22.65元。

台股台積電

延伸閱讀

離岸人民幣創8月來最大漲幅 川普傳同意美中...

傳美中達成第一階段貿易協議 待川普批准

傳川普簽署貿易協議 延後加徵中國貨品關稅

彭博：川普批准美國與中國達成的第一階段協議

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

台股早盤大漲逾百點 台積電衝上343元市值飆升達8.8兆

2019-12-13 09:22

熱錢狂湧 台股大開資金派對

2019-12-13 00:40

股價創高族 多頭先鋒

2019-12-13 00:40

台股十悍將 股價飆新高

2019-12-13 00:40

彭博：台積大方給股利 完勝三星

2019-12-13 00:40

晶圓龍頭勁揚 供應鏈跟著旺

2019-12-13 00:40

台積電領軍 台股再創29年新高

2019-12-13 00:20

元大新興債ETF基金 將募集

2019-12-13 00:40

就市論勢／記憶體、原物料 迎轉機

2019-12-12 23:54

蜜月行情啓動 嘉基上市首日大漲三成

2019-12-12 23:51

美中協商若這結果 台股老司機：台股將大跌千點

2019-12-12 20:43

台股創新高 嚴選營益率季增營收成長股

2019-12-12 15:30

台積電大漲12.5元市值8.59兆 貢獻指數約107點

2019-12-12 14:43

2款新iPhone備戰 蘋概股熱身

2019-12-12 14:38

台積電領軍+Fed暗示利率不動 台股匯雙漲

2019-12-12 14:38

回檔掃貨低基期股 小貿易戰影響股市短期表現

2019-12-12 14:32

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 14:29

台積電點火 台股大漲135點收11,836點再創29年半新高

2019-12-12 13:51

台積電營收再創新高 謝金河：高價股飛翔

2019-12-12 12:39

影／台股創新高 顧立雄：老話一句「居安思危」

2019-12-12 11:22

台股驚驚漲誰是顧大盤？ 顧立雄這麼說

2019-12-12 10:39

精材明年5G射頻有譜 股價創22個月高點

2019-12-12 10:37

台積電開高飆上328元、市值衝8.5兆 雙創新高

2019-12-12 09:21

台積電飆328元歷史天價 台股大漲百點站上11,800點

2019-12-12 09:20

台積電ADR飆新高 台股聚焦科技股

2019-12-12 08:41

股海常勝軍／展望樂觀族群 逢低撿便宜

2019-12-07 01:53

就市論勢／集團作帳股 題材熱

2019-12-06 23:54

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

美中協商若這結果 台股老司機：台股將大跌千點

2019-12-12 20:43

燦星旅關門市止血 營運低迷股價跌停

2019-12-12 12:23

熱錢狂湧 台股大開資金派對

2019-12-13 00:40

顯示驅動IC 供貨恐吃緊

2019-12-13 00:40

台股十悍將 股價飆新高

2019-12-13 00:40

彭博：台積大方給股利 完勝三星

2019-12-13 00:40

台股衝破11,800點 多頭先鋒部隊出列

2019-12-12 20:10

國巨產能利用率飆升

2019-12-12 23:50

嘉基上市首日拉開蜜月行情序幕 中籤者現賺2.1萬紅包

2019-12-12 11:21

美股走強、台積電飆新天價 台股漲逾百點站上11,900點

2019-12-13 09:30

台積電點火 台股大漲135點收11,836點再創29年半新高

2019-12-12 13:51

嘉基今成功掛牌上市 最高來到96元

2019-12-12 15:53

Fed寬鬆貨幣政策 台股再創29年反彈新高

2019-12-12 11:28

股價創高族 多頭先鋒

2019-12-13 00:40

2款新iPhone備戰 蘋概股熱身

2019-12-12 14:38

晶圓龍頭勁揚 供應鏈跟著旺

2019-12-13 00:40

台積電大漲12.5元市值8.59兆 貢獻指數約107點

2019-12-12 14:43

5G版iPhone傳機殼市場洗牌 可成股價跌2.8%

2019-12-12 12:31

玉晶光喊旺 瑞信上調大立光目標價

2019-12-12 18:25

台積帶舞 京鼎、精材鳴炮 帆宣創高

2019-12-12 14:38

光罩Q4不淡點紅燈 創一年半新高

2019-12-12 14:38

財經皓角／小資族存股 單押個股風險高

2019-12-12 14:38

原相全年EPS挑戰6元

2019-12-12 23:53

明泰斥資48.11億元 取得仲琦60.8%股權

2019-12-12 20:03

台股早盤大漲逾百點 台積電衝上343元市值飆升達8.8兆

2019-12-13 09:22

台積電領軍台股再創新高 法人：追價仍宜謹慎

2019-12-12 17:14

健策今年獲利望新高 法說行情獲押寶

2019-12-12 14:38

昇達科接單旺 營運增溫

2019-12-12 23:53

法人看光罩Q4營運可望維持高檔 股價創一年半新高

2019-12-12 11:55

國巨搭5G熱潮 攻微型化MLCC

2019-12-12 23:50

7奈米動能滿載／台積電明年營收 估雙位數成長

2019-12-12 14:38

影／台股創新高 顧立雄：老話一句「居安思危」

2019-12-12 11:22

仁寶攜雀巢 強攻長照

2019-12-12 23:50

中美晶併購子公司旭鑫

2019-12-12 23:53

英業達明年展望正向

2019-12-12 23:51

世芯營收拚九季最佳

2019-12-12 23:50

健策滿手單 加速擴產

2019-12-12 23:50

蘋果明年可能停付NRE 郭明錤看好鴻準、工業富聯受惠

2019-12-12 11:56

廉航首家／台灣虎航下周一41元登興櫃

2019-12-12 14:38

中化生癌藥在美傳捷報

2019-12-12 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top