美股走強、台積電飆新天價 台股漲逾百點站上11,900點

台股今天以11,937.90點開出。報系資料照 分享 facebook

傳言美中已簽署貿易協議，待美國總統川普點頭批准，激勵道瓊上漲220點，費半續創史高，激勵台股今（13）日開盤跳空上漲，隨即攻克11,900關卡，開盤上漲101.48點，以11,937.90點開出；在台積電（2330）連兩日表現強勢，早盤跳空開漲走揚逾2%，以343元再創新天價，推升大盤指數漲幅隨即擴大逾百點，並再刷新高。

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，受惠總統川普於早盤時表示，雙方非常接近達成重大協議，且隨後更傳出談判代表已準備簽署協議，並等待川普點頭批准。

美中貿易樂觀消息不斷，激勵四大指數上演慶祝行情，其中半導體股翻天大漲，帶動費半指數收漲 2.7%，連兩日創歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲 220.75 點，或0.79%，收在28,132點；標普500指數上漲26.94點或0.85%，收在3,168.57點；那斯達克指數上漲63.26點，或0.73%，收在8,717.31點；費半指數上漲47.66點或2.70%，收在1,806.87點。

觀察昨日三大法人合計買超93.83億元，其中外資買超94.3億元，投信賣超2.81億元，自營商買超2.3億元。

資券變化方面，融資增 1.68億元，融資餘額為1,411.23億元，融劵增0.93萬張，融券餘額為61.23萬張；外資台指期部位，多單加碼2101口，淨多單部位 51,462口。

統一投顧指出，昨日台股在台積電走高帶動，指數攻克11,800點關卡，再度創下29年以來新高；考量美國聯準會持續鴿派，美中貿易協議即將簽署、整體國際金融環境有利多方；加上台股各期均線多頭排列，台股多頭格局不變。操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族。

【中央社／13日電】

電子科技族群領軍之下，台股今天開盤大漲逾百點，指數衝破11900點大關，再刷29年來新高紀錄，新台幣大幅升值推升熱錢加持，早盤湧入逾百億元成交量。

晶圓代工大廠台積電依舊漲勢凌厲，開高走高，股價一度衝至343元，再度刷下歷史新高紀錄；也推升台積電概念股的帆宣走高，早盤大漲逾4%，精材漲幅也有3%。

另外，明泰12日宣布擬斥資新台幣48.11億元收購仲琦私募10萬張，同時也公開收購10萬張，將取得仲琦60.8%股權，帶動仲琦今天開盤立即漲停，股價鎖在22.65元。