東元集團會長黃茂雄：不擔心寶佳持股東元達一成

東元集團會長黃茂雄表示，對於寶佳持股東元達一成，不會擔心，東元營運很穩健，可以掌握的股權也很多元、穩定。他說：「東元董事長邱純枝已經跟寶佳有接觸，說明公司的營運及布局。」

黃茂雄認為，看好東協成長的動能，東元在越南、菲國、印尼、泰國等的多處都有生產據點，將可因應東協商機的興起，並且，看好印度人口在明、後年將超過中國大陸，東元在印度設廠同步進行中。

面對最近寶佳插旗東元持續增加，目前持股已達10%，躍為東元單一最大股東，對此，黃茂雄強調：「不擔心、不會有問題的，東元的營運很穩定，包括馬達、重電、自動化等，業績穩定。」

針對東元高達200多億元的保留盈餘，以及豐厚的帳上現金，寶佳希望以股東的立場，向東元經營層提出更多提升公司價值的建言，對此，黃茂雄指出，寶佳提出合理的建議是可以接受的，邱純枝並已規劃東元明年營運會有積極的作為，來改善營收及獲利。

黃茂雄今 (12)日出席旗下「2019摩斯漢堡品牌微電影創藝設計競賽」成果發表會，會後他接受訪談時強調，經營層對東元持股有很多元的面向，因此，他不擔心寶佳對東元持股的上升。

他日前曾表示，可以掌握足夠的股權，也有足夠的資金來保衛經營權。強調東元集團可以掌控的東元持股超過五成，有控制權、足以抵抗。

市場人士認為，股價及成交量是二大觀察指標，若沒有上揚的波動，顯示股市、投資人對寶佳增加東元持股關心度低，未跟進這個題材。加上，東元董事全面改選要到2021年，明年並沒有改選的題材。

前三季東元稅後純益28.62億元，每股純益 (EPS) 1.32元，在這幾年來營收及獲利穩定，少有大起大落。