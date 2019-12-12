美中協商若這結果 台股老司機：台股將大跌千跌

台股今日再度刷新29年半新高，但橫更在前的美中貿易協商仍存在不確定性。本報資料照片 分享 facebook

台股今日再度刷新29年半新高，但橫更在前的美中貿易協商仍存在不確定性。萬寶投顧投資總監蔡明彰分析，目前影響台股最大變數是中美貿易戰，若美中達成協議，僅暫停2019年12月原訂加徵關稅對台股影響不大，但若是將9月前中國輸美商品加徵關稅全部取消，對台股將是大一利空，至少跌1,000點，即便稅率降為10%，對台股影響仍是相當大。

如果台股大跌，投資人該怎麼辦？他說，台股若因此大跌，今年大漲的主流股將全面豬羊變色，但原本受到課稅影響的產業將跌深反彈，如工具機、原物料產業。

蔡明彰自1986年投入股市以來，已經累積三十幾年的投資經歷，對總體經濟、資金情勢及產業脈動有獨特見解。他今天參加經濟日報2020投資展望論壇時指出，台股一路攻上11,800點大關，今年績效打敗大盤的散戶恐怕不多。蔡明彰說，主因台股今年以來已經漲21%，但有60%股票是跌的，指數漲點有60%都是台積電貢獻，即便是今天大漲135.65點，若扣掉台積電，也只有漲27點。

雖然蔡明彰認為現在台股大盤指數不是重點，但仍預估，明年台股漲跌在8%以內，因為台股今年已經大漲二成以上，而「樹再高也不會長到雲端上」。

至於如何選股？他從台積電的大聯盟、大平台面向提出七大策略，首先，台積電5奈米將於明年第1季末量產，預計占營收5%以下，預估台積電股價將在明年第1季底見高點；其二是突破框架的台積電選股新法，指的是過去投資市場想到台積電會漲時，只會聯想到設備廠，但今年漲到極紫外光（EUV），明年將漲濕製程。

第三是客戶端火紅的產品逆向選股法，蔡明彰分析，現在全世界厲害的產品都要找台積電的先進製程，包括iPhone 12將採用台積電的5奈米製程，而蘋果今年以來股價大漲七成以上，AMD漲125%，統統超過台積電漲幅，而華為兩岸供應鏈今年來也大漲，建議投資人要建議投資人要思考台積電最新製程的客戶及相關供應鏈。

第四是轉單利益策略，蔡明彰看好台廠類比IC（PMIC），第五策略則是5G SoC選股二大新法，從新設計、新材料下手，第六個策略是結盟紅色供應鏈的商機，例如有大陸子公司與大型紅色供應鏈合作接單者。第七個策略則是2020四大轉機產業，包括NOR FLASH、Mini LED、板卡、奧運。