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台股衝破11,800點 多頭先鋒部隊出列

2019-12-12 20:10經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

台股多頭拿回掌控權，指數12日衝破11,800點大關，在現階段震盪盤堅走勢中，台積電（2330）、日月光投控、和泰車等重量級個股躍居多頭先鋒部隊。

台股12日開高走高，權王台積電帶領半導體族群強勢大漲，台積電為拉抬指數要角，股價同步走高，終場收在331.5元，漲12.5元，漲幅達3.92%，市值8.59兆元，雙雙創歷史新高；台積電單日市值大增3,241億元，貢獻指數約107點，為大盤攻高的主要動力。

法人買賣動態方面，自營商買超2.29億元，投信賣超2.59億元，外資買超94.34億元，三大合計買超94.04億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股在突破盤整格局後，只要量能不失控、出現爆量長黑，短線還有機會向上挺進，年底前有機會挑戰12,000點，再寫台股紀錄，尤其是電子權值股的表現尤為重要。

在近期題材上，投資人可以留意半導體、蘋果概念股等族群，由於台積電強漲帶動指數來到相對高點，第4季將持續挑戰波段新高，指數續創新高值得期待。

觀察收盤價齊步改寫今年新高價位、且市值超過300億元的個股，主要分布在半導體、零組件、電腦週邊等電子類股，以及金融、汽車、水泥、食品等傳產族群。

若就市值來看，台積電在兆元以上，日月光投控、和泰車、第一金、聯電、國巨、亞泥等超過千億元，緯創、力成、新普在500億元以上，顯示近期中大型股的強勢是大盤持續上攻的主因。

進一步分析今年股價表現，這些個股全面上漲超過兩成，以和泰車上漲149.5%最耀眼，漢唐漲118.5%、精測漲112.8%；另外，信驊、緯創、新普、力成、聯電、台積電、日月光投控等，股價漲幅也都超過五成。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，台股這兩個交易日在台積電領軍下，配合國際半導體協會看多未來兩年景氣，加上金融股一般年底較為偏多走勢，指數續創近29年多來新高。

不過，美國預計在15日對1,600億美元的中國大陸輸美商品加徵關稅尚未喊停，雖然外界推測可能推遲，但若意外開徵，難免對資本市場造成影響。

台積電台股

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