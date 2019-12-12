玉晶光喊旺 瑞信上調大立光目標價

玉晶光法說會喊高階鏡頭產能吃緊，瑞信證券今（12）日發布報告，根據玉晶光說法調整股王大立光財測，預期大立光出貨和均價表現進一步提升，帶動年底到明年初的獲利優於預期，上調今、明、後年每股純益（EPS）預測，並將目標價上修到5,450元。

瑞信表示，玉晶光法說會有三大重點，包括一、高階鏡頭受惠新應用和多鏡頭帶動產能吃緊，二、明年塑膠鏡頭仍是手機主流，三、蘋果發表iPhone SE2有利第1季不淡。瑞信認為，相關消息有利大立光動能更強化，而到11月止，大立光第4季來的營收也很強。

瑞信指出，大立光今年底到明年首季可望淡化淡季影響，不論營收或季報成績，都有機會優於過往、甚至超出預期。

以明年第1季來看，蘋果iPhone SE2確定為一股推力，另一方面，受到大陸客戶積極推高階手機及三星供貨比重提升，大立光獲利也會顯著提升。全年度而言，大立光7P和ToF獲利均估計比今年呈雙位數成長。

瑞信並彙整大立光明年營運動能躍進的四關鍵，分別是主要客戶7P採用量提高、供貨三星旗艦機的比重提升、ToF擴大滲透、以及華為充滿野心的5G擴張計畫使5G手機熱銷；對大立光今、明、後年EPS預估，各提高到215元、246元、277元。

外資圈中，給大立光逾5,000元目標價的券商，還包括Aletheia資本的5,800元、里昂及大和資本5,520元、野村5,500元、花旗5,450元、摩根士丹利及摩根大通5,200元、滙豐5,050元等，少數保守是高盛、美銀喊「賣」。