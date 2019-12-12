親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

玉晶光喊旺 瑞信上調大立光目標價

2019-12-12 18:25經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

玉晶光法說會喊高階鏡頭產能吃緊，瑞信證券今（12）日發布報告，根據玉晶光說法調整股王大立光財測，預期大立光出貨和均價表現進一步提升，帶動年底到明年初的獲利優於預期，上調今、明、後年每股純益（EPS）預測，並將目標價上修到5,450元。

瑞信表示，玉晶光法說會有三大重點，包括一、高階鏡頭受惠新應用和多鏡頭帶動產能吃緊，二、明年塑膠鏡頭仍是手機主流，三、蘋果發表iPhone SE2有利第1季不淡。瑞信認為，相關消息有利大立光動能更強化，而到11月止，大立光第4季來的營收也很強。

瑞信指出，大立光今年底到明年首季可望淡化淡季影響，不論營收或季報成績，都有機會優於過往、甚至超出預期。

以明年第1季來看，蘋果iPhone SE2確定為一股推力，另一方面，受到大陸客戶積極推高階手機及三星供貨比重提升，大立光獲利也會顯著提升。全年度而言，大立光7P和ToF獲利均估計比今年呈雙位數成長。

瑞信並彙整大立光明年營運動能躍進的四關鍵，分別是主要客戶7P採用量提高、供貨三星旗艦機的比重提升、ToF擴大滲透、以及華為充滿野心的5G擴張計畫使5G手機熱銷；對大立光今、明、後年EPS預估，各提高到215元、246元、277元。

外資圈中，給大立光逾5,000元目標價的券商，還包括Aletheia資本的5,800元、里昂及大和資本5,520元、野村5,500元、花旗5,450元、摩根士丹利及摩根大通5,200元、滙豐5,050元等，少數保守是高盛、美銀喊「賣」。

大立光瑞信證券塑膠鏡頭

延伸閱讀

大立光淡季擁利多 外資目標價升到5450元

期貨商論壇／小大立光期 逢回買

美系外資喊目標價630元 玉晶光勁揚4.86...

玉晶光董座：中高階鏡頭熱 供不應求

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 14:29

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-12 09:00

台股創新高 嚴選營益率季增營收成長股

2019-12-12 15:30

回檔掃貨低基期股 小貿易戰影響股市短期表現

2019-12-12 14:32

2款新iPhone備戰 蘋概股熱身

2019-12-12 14:38

台積電領軍+Fed暗示利率不動 台股匯雙漲

2019-12-12 14:38

台積電點火 台股大漲135點收11,836點再創29年半新高

2019-12-12 13:51

台積電營收再創新高 謝金河：高價股飛翔

2019-12-12 12:39

影／台股創新高 顧立雄：老話一句「居安思危」

2019-12-12 11:22

台股驚驚漲誰是顧大盤？ 顧立雄這麼說

2019-12-12 10:39

精材明年5G射頻有譜 股價創22個月高點

2019-12-12 10:37

台積電開高飆上328元、市值衝8.5兆 雙創新高

2019-12-12 09:21

台積電飆328元歷史天價 台股大漲百點站上11,800點

2019-12-12 09:20

台積電ADR飆新高 台股聚焦科技股

2019-12-12 08:41

外資：半導體股漲到下季

2019-12-12 00:27

台積點火 台股拚擺尾行情

2019-12-11 23:54

精測勁漲 台股「新千金」報到

2019-12-11 23:52

三券商看大盤 攻13,000

2019-12-11 23:52

就市論勢／5G手機供應鏈 聚光

2019-12-11 23:26

跨業營收認列 統一準則

2019-12-11 23:25

安集可轉債 完成競拍

2019-12-11 23:25

營收耀眼股 短打強棒

2019-12-11 22:51

淡季突圍股 法人按讚

2019-12-11 22:51

四券商11月獲利逆勢增

2019-12-11 22:51

鴻海、華新集團 扮演多方要角

2019-12-11 22:50

台積電今年來市值增2.42兆元 穩坐台股市值王

2019-12-11 18:05

台股創29年半高點收漲72.93點 三大法人買超48.75億元

2019-12-11 15:07

台積電收319元、市值飆上8.27兆 雙創歷史新高

2019-12-11 13:52

台積電領軍突圍 台股漲72點收11,700點創29年半新高

2019-12-11 13:51

股海常勝軍／展望樂觀族群 逢低撿便宜

2019-12-07 01:53

就市論勢／集團作帳股 題材熱

2019-12-06 23:54

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台積電飆328元歷史天價 台股大漲百點站上11,800點

2019-12-12 09:20

燦星旅關門市止血 營運低迷股價跌停

2019-12-12 12:23

外資：半導體股漲到下季

2019-12-12 00:27

和潤上市漲勢跟市場預期有落差 謝金河點出原因

2019-12-12 10:29

營收耀眼股 短打強棒

2019-12-11 22:51

台積點火 台股拚擺尾行情

2019-12-11 23:54

敦泰 明年出貨 將爆發

2019-12-11 23:22

PCB旺 欣興兩岸擴產

2019-12-11 23:19

Fed寬鬆貨幣政策 台股再創29年反彈新高

2019-12-12 11:28

嘉基上市首日拉開蜜月行情序幕 中籤者現賺2.1萬紅包

2019-12-12 11:21

精測勁漲 台股「新千金」報到

2019-12-11 23:52

台積電點火 台股大漲135點收11,836點再創29年半新高

2019-12-12 13:51

台股驚驚漲誰是顧大盤？ 顧立雄這麼說

2019-12-12 10:39

營收耀眼股 短打強棒

2019-12-11 20:16

榮創接單旺 營運發燙

2019-12-11 23:21

華通、燿華攻高階穿戴 營運補

2019-12-11 23:19

淡季突圍股 法人按讚

2019-12-11 22:51

嘉基掛牌 嘉澤母以子貴

2019-12-11 23:20

精材明年5G射頻有譜 股價創22個月高點

2019-12-12 10:37

高端CPC廠 訂單滿手

2019-12-11 23:23

5G版iPhone傳機殼市場洗牌 可成股價跌2.8%

2019-12-12 12:31

三券商看大盤 攻13,000

2019-12-11 23:52

華邦電、旺宏 認購火

2019-12-11 23:28

臻鼎布局載板 加碼投資逾15億元

2019-12-11 21:26

鴻海、華新集團 扮演多方要角

2019-12-11 22:50

四券商11月獲利逆勢增

2019-12-11 22:51

東貝出貨躍增 後勁十足

2019-12-11 23:20

崇越 今年獲利拚新高

2019-12-11 23:20

台積電ADR飆新高 台股聚焦科技股

2019-12-12 08:41

2款新iPhone備戰 蘋概股熱身

2019-12-12 14:38

台積電開高飆上328元、市值衝8.5兆 雙創新高

2019-12-12 09:21

上櫃外資持股比攀升

2019-12-11 23:24

長榮小松航線 將天天直飛

2019-12-11 23:25

蔡鎮村：台積電除填息行情可期

2019-12-12 10:02

影／台股創新高 顧立雄：老話一句「居安思危」

2019-12-12 11:22

長虹：三大案挹注明年營運

2019-12-11 23:23

華為開發者大會 牽動台廠

2019-12-11 23:20

台積電大漲12.5元市值8.59兆 貢獻指數約107點

2019-12-12 14:43

博大 11月盈餘增五倍

2019-12-11 23:22

喬鼎 Mac Pro儲存設備開賣

2019-12-11 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top