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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

台積電領軍台股再創新高 法人：追價仍宜謹慎

2019-12-12 17:14經濟日報 記者周克威／台北即時報導

台股今（12）日受台積電大漲激勵電子股上漲下，指數開高走高，大盤在整理量能明顯放量下，終場指數上漲135點，收11,836點，成交量能為1508億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國聯準會如預期維持利率不變，2020年認為不需要降息後，聲明中刪除10月聲明的曾寫過的「經濟前景的不確定性依然存在」，顯示對經濟信心略有增強，強調當前的貨幣政策立場合適支持經濟活動的持續擴張，顯示美國經濟狀況有好轉，雖然不升息對於資金行情後續力道存疑，但在經濟面轉強下，對於指數看法仍維持正向。

台股今日也在新台幣大幅升值的助力下，指數呈現量價齊揚，指數用跳空方式突破前波高點，大盤留下11,700~11,766點的多方缺口，預期此缺口若未遭受回補，台股短線仍維持偏多走勢。

只不過從資金配置比重來看，電子股今日占大盤成交比重盤中攀升接近80%，顯示資金過度集中於電子股，是否有過熱疑慮仍須觀察，另外指數與季線正乖離接近4%，為近期新高，也顯示目前指數有超漲之嫌，另外，日線技術指標也未同步創高，加上收盤整體上市櫃公司的下跌家數，明顯比上漲家數來的多來看，多數投資人都是賺指數賠差價，因此，盤勢雖然多方掌控，但在結構不是很健康下，追價仍須謹慎。

台股電子股美國聯準會

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