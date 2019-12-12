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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

股東會IC卡設定 16日到30日限期辦理

2019-12-12 17:13經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

台股公司召開股東會必須事先登記，證交所表示，明年度股東會登記日期自1月3日起，為使作業順利進行，12月16日至12月30日下午17時前須先完成「設定憑證IC卡作業」，始能登記會議日期，呼籲各公司把握16日起的登記時間。

109年股東會每日登記限制為100家，不過為鼓勵公司股東使用電子投票，「召開股東常會日期事前登記作業」於最近一年股東會（含臨時會），曾有一次電子投票出席股份總數占公司發行股份總數比率達50％以上，而且章程載明採用董監候選人提名制者，不受股東會每日召開限額100家的限制。

證交所表示，各公司欲進行明年度股東會登記，必須先於12月16日至12月30日下午17點前完成「設定憑證IC卡作業」，始能進行股東會登記。2020年1月3日上午9點起經由公開資訊觀測站認證申報系統時，應使用12月已驗證之IC卡登記股東會日期。

證交所指出，若憑證於股東會正式開始登記（1月3日）前夕到期，則須執行股東會「單一憑證IC卡設定」作業前，先向臺灣網路認證公司申請展期，再設定「股東會登記單一憑證IC卡」。

每日股東會限額100家部分，係以證交所伺服器主機接收時間先後順序為準，公司登記明年度股東會均應於2020年3月15日前完成登記作業。

另已完成登記股東會日期之公司，股東會日期如有變動，仍可於公告股東常會日期前上線調整。

證交所並提醒，若公司未至公開資訊觀測站申報系統登記股東會日期，或登記日期與重大訊息及召開股東會公告之開會日不一致，視為未完成股東會公告。

股東會證交所投票

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