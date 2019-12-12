劍麟引人氣 盤中股價漲7.6%

汽車安全件供應大廠劍麟（2228）11月合併營收為新台幣3.65億元，受惠於旗下汽車零組件產品展現良好的銷售成績，年增率6.59%；看好12月農曆過年前各車廠趕出貨，推估12月的營收表現也相當可期，今（12）日盤中股價衝高，來到113元，漲幅為7.6%。

劍麟表示，主要客戶在進入汽車產業傳統旺季下，對旗下三大汽車安全零組件產品的備貨力道增溫，帶動汽車事業部營運規模持續放大，目前除了台灣、中國大陸兩岸生產基地之產能利用率站穩高檔水準外，波蘭新廠產線的布建也已陸續就位，預縮式安全帶導管之新訂單即將進入試量產階段，劍麟以期隨著新廠生產之學習曲線逐步提升，效益展開進而精進整體毛利率及獲利能力。

貢獻11月營收繳出年成長表現的關鍵因素。劍麟仍積極擴大公司於汽車產業市場占有率，透過自有的金屬機加工及生產管理技術的優勢，切入單一客戶更多新產品合作計畫的可能性，創造在手訂單無虞，並對整體營運帶來正面的挹注。

根據中國工業和信息化部發布「新能源汽車產業發展規劃（2021~2035 年）」徵求意見稿之發展願景指出，中國 2025 年新能源車之新車銷售占比將達 25%左右，市場競爭力明顯提高，也凸顯中國汽車產業朝向自動駕駛、電動車等的研發技術進程的決心，將有助於提高劍麟汽車業務發展的空間。