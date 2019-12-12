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大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

嘉澤小金雞嘉基掛牌 蜜月行情啟動

2019-12-12 12:39經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

連接線族群再添生力軍，嘉基（6715）今（12）日上市掛牌交易，掛牌參考價70.8元，盤中一度至96元，漲幅35.59%，蜜月行情啟動。

總經理羅偉仁表示，嘉基在光通訊產品有重大斬獲，第三家客戶拉貨動能啟動，明年第1季營運優於今年第4季，光通訊產品將出現倍數成長。

法人看好嘉基營運擺脫谷底，光通訊產品迎接新商機，2020年放量營運大幅成長，獲利可望翻倍。

嘉基Thunderbolt高速傳輸線於2020年可望有雙位數成長，除了既有戴爾、惠普之外，2020年中國客戶將加速導入，該中國客戶商用筆電出貨量規模與美系客戶相去不遠，且嘉基出貨品項以主動式高速Thunderbolt 傳輸線為主，產品毛利率高於平均水準，是推動2020年營運成長重要來源之一。

羅偉仁指出，Thunderbolt產品在去年才剛開始，Thunderbolt與USB 4.0結合，未來需求持續成長，第三家客戶拉貨動能已於10月回溫，明年第1季營運優於今年第4季。

加上5G商轉使資料中心使用量增加，帶動光通訊產品需求上揚，2020年營運展望樂觀，100G光纖通訊產品獲美系客戶認證，預計今年底開始小量出貨，明年第1季正式交貨，由於光通訊產品過去基期低，2020年將倍數成長，推動明、後年營運成長。

光通訊產品明年爆發力十足，嘉基已通過知名美系客戶認證，出貨將以25G、100G短距離傳輸光主動傳輸線為主，主要應用在數據中心伺服器上，受惠於5G、雲端資料帶動大型資料中心需求日增，嘉基2020年可望打入該美系資料中新客戶，光通訊產品佔營收比重可望由今年趨近於0上看10%。

法人預料，光通訊傳輸線美系新客戶有望在明年第2季完成對嘉基產品與產線的認證並開始拉，由於光通訊業務毛利率較高，對於獲利貢獻將更為明顯。

光通訊傳輸線5G

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