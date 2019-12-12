蘋果明年可能停付NRE 郭明錤看好鴻準、工業富聯受惠

天風國際證券分析師最新報告表示，蘋果為了低開發成本，可能從明年下半年的新iPhone專案開始停止支付金屬中框／機殼廠商一次性工程費用（Non-recurring engineering；NRE），競爭格局的改變將產生新的贏家，有利工業富聯、鴻準(2354)的訂單比重提升，但對可成的訂單比重及獲利恐有負面影響。

郭明錤指出，在先前報告中已預測蘋果將在明年下半年推出4款支援5G的新iPhone手機，且針對不同市場發布支援Sub-6GHz或Sub-6GHz+mmWave的機型；跟4G機型比較，預期支援Sub-6Ghz與Sub-6GHz+mmWave機型的成本將分別增加30~50美元與80~100美元。

他說，雖然5G iPhone成本增加，但為iPhone出貨增長，預期蘋果不會顯著調升明年下半年新 iPhone的售價，蘋果將會把成本盡可能轉移給產業鏈，在5G iPhone的零組件中，機殼是成本增加最顯著之一，為降低機殼開發成本，蘋果可能會取消NRE。

郭明錤表示，依舊正向看待機殼行業，預期5G iPhone的金屬中框／機殼單價將顯著增加，競爭格局改變將產生新的贏家與輸家，工業富聯、鴻準是最大贏家，訂單比重可望從約50%顯著提升至60~65%；可成明年下半年的新 iPhone訂單比重可能降至10%或以下，較市場預期的20~25%低，可成的訂單比重與盈利能力將受到負面影響。