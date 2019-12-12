法人看光罩Q4營運可望維持高檔 股價創一年半新高

台灣光罩（2338）今年前三季獲利已超越走年全年表現，第4季雖然進入淡季，不過，市場法人認為，該公司在購併效益下，第4季營運仍看好維持高檔，此外，該公司近年投入12吋晶圓光罩產線建置，以因應先進製程的發展趨勢，在未來營運看好之下，今（12）日股價大漲創下近一年半新高。

在今年前三季營運表現已超越去年全年，再加上第4季營運也仍不看淡之下，近期光罩股價在外資法人持續買超的推升下持續飆高，今日盤中表現相當強勁，該股股價一度逼近漲停價，盤中最高漲幅來到約9%，最高價來到36.35元，寫下去年6月以來，即近一年半的股價新高。

台灣光罩第3季稅後純益1.3億元，單季每股稅後純益為0.66元，較去年同期由虧轉盈；累計今年前三季營收34.62億元，年增12.89%，前三季稅後純益為3.07億元，累計前三季每股稅後純益則為1.57元，已超越去年全年每股稅後純益1.02元表現。

由於光罩前三季每股稅後純益1.02元，已是該公司近十年來最佳每股獲利表現，再加計第4季獲利之後，全年業績表現成長幅度相當大，也可望寫下近十餘佳績，明年營運表現也仍值得期待。

對於第4季營運展望，法人預期，第4季為產業傳統淡季，單季營收可能較上季略為下滑，不過，由於購併效益帶動下，仍將有機會維持高檔表現，全年則估雙位數成長，毛利率可站穩20%以上。

此外，台灣光罩今、明兩年投資20億元擴建12吋晶圓光罩生產線，將往65nm~40nm高階製程發展。

台灣光罩規劃，明年上半年有望小量生產，下半年有比較顯著的貢獻；在新產能加入後，總產能將從目前單月約2,500~3,500片，提升到單月產出約3,000~4,000片，且因技術提升，未來將有能力承接更多晶圓代工大廠訂單。