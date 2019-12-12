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Fed寬鬆貨幣政策 台股再創29年反彈新高

2019-12-12 11:28經濟日報 記者周克威／即時報導

美國聯準會（Fed）召開今年最後一次利率決策會議（FOMC），一如市場預期，維持基準利率於1.50~1.75%不變。景氣判斷的部分，就業與消費支出強勁，但企業投資與出口疲弱且尚無起色。

國內大型券商指出，美國聯準會今年三度預防性降息後，有助於穩定景氣動能，聯準會暫時傾向觀望。預期明年經濟成長率達2.0%，與前次預期值相同；至於通膨仍低於政策目標值2.0%，無論是消費者調查或是債市交易結果，顯示長期通膨預期心理並無上升跡象，預測明年核心通膨僅上漲1.9%，直到後年才會觸及政策目標值2.0%。

在政策展望方面，聯準會委員間的點陣圖顯示，2020年底基準利率將達1.60%，即全年維持不變，後年底的預期值，則由2.1%下修至1.9%，顯示長期利率水平進一步下調。

後續動向上，未來半年利率持平已成市場共識，配合聯準會已啟動購債操作，平穩期利率，有助於延續投資人的風險偏好；因此，研判股市多頭趨勢可望延續，公債殖利率呈現橫向整理格局，美元雖有波動跟修正，但預期幅度有限。

由於聯準會維持利率不變，激勵美股四大指數走揚，台積電 ADR大漲 2.53%與蘋果上漲 0.85%，同創歷史新高，台股今（12）日也一舉突破11,800點大關，盤中再寫11,875點的29年來反彈新高。

美國聯準會通膨景氣

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