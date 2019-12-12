影／台股創新高 顧立雄：老話一句「居安思危」

相關新聞
台積電飆328元歷史天價 台股大漲百點站上11,800點2019-12-12 09:20
台積電開高飆上328元、市值衝8.5兆 雙創新高2019-12-12 09:21
跟緊！年底作帳、選舉行情來了2019-12-12 09:00
台股驚驚漲誰是顧大盤？ 顧立雄這麼說2019-12-12 10:39
精材明年5G射頻有譜 股價創22個月高點2019-12-12 10:37
台積電ADR飆新高 台股聚焦科技股2019-12-12 08:41
外資：半導體股漲到下季2019-12-12 00:27
台積點火 台股拚擺尾行情2019-12-11 23:54
精測勁漲 台股「新千金」報到2019-12-11 23:52
三券商看大盤 攻13,0002019-12-11 23:52
就市論勢／5G手機供應鏈 聚光2019-12-11 23:26
跨業營收認列 統一準則2019-12-11 23:25
安集可轉債 完成競拍2019-12-11 23:25
營收耀眼股 短打強棒2019-12-11 22:51
淡季突圍股 法人按讚2019-12-11 22:51
四券商11月獲利逆勢增2019-12-11 22:51
鴻海、華新集團 扮演多方要角2019-12-11 22:50
台積電今年來市值增2.42兆元 穩坐台股市值王2019-12-11 18:05
台股創29年半高點收漲72.93點 三大法人買超48.75億元2019-12-11 15:07
選前行情堆柴火 台股衝上11700點2019-12-11 14:33
台積電11月營收新高 供應鏈燙到不行2019-12-11 14:33
台積電收319元、市值飆上8.27兆 雙創歷史新高2019-12-11 13:52
台積電領軍突圍 台股漲72點收11,700點創29年半新高2019-12-11 13:51
拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進2019-12-11 13:08
傳政府基金點火 台股盤中漲至11,689.59點波段新高2019-12-11 12:57
精測4度挑戰千元 台股第2檔千金股再現2019-12-11 12:48
台積電飆上318.5元新天價 市值8.25兆元2019-12-11 12:43
凱基投顧展望 2020年台股上看13,300點2019-12-11 10:28
美股震盪加劇 台股小漲7點以11,635點開出2019-12-11 09:19
股海常勝軍／展望樂觀族群 逢低撿便宜2019-12-07 01:53
就市論勢／集團作帳股 題材熱2019-12-06 23:54
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
台積電飆328元歷史天價 台股大漲百點站上11,800點2019-12-12 09:20
全台首家低成本航空公司台灣虎航 16日將登興櫃2019-12-11 18:10
記憶體 吹響多頭號角2019-12-11 14:33
台積電11月營收新高 供應鏈燙到不行2019-12-11 14:33
外資：半導體股漲到下季2019-12-12 00:27
台積點火 台股拚擺尾行情2019-12-11 23:54
營收耀眼股 短打強棒2019-12-11 22:51
敦泰 明年出貨 將爆發2019-12-11 23:22
PCB旺 欣興兩岸擴產2019-12-11 23:19
精測勁漲 台股「新千金」報到2019-12-11 23:52
台積電收319元、市值飆上8.27兆 雙創歷史新高2019-12-11 13:52
台積電今年來市值增2.42兆元 穩坐台股市值王2019-12-11 18:05
淡季突圍股 法人按讚2019-12-11 22:51
台積電領軍突圍 台股漲72點收11,700點創29年半新高2019-12-11 13:51
嘉基掛牌 嘉澤母以子貴2019-12-11 23:20
華通、燿華攻高階穿戴 營運補2019-12-11 23:19
榮創接單旺 營運發燙2019-12-11 23:21
台積電飆上318.5元新天價 市值8.25兆元2019-12-11 12:43
台股創29年半高點收漲72.93點 三大法人買超48.75億元2019-12-11 15:07
傳政府基金點火 台股盤中漲至11,689.59點波段新高2019-12-11 12:57
三券商看大盤 攻13,0002019-12-11 23:52
和潤上市漲勢跟市場預期有落差 謝金河點出原因2019-12-12 10:29
高端CPC廠 訂單滿手2019-12-11 23:23
營收耀眼股 短打強棒2019-12-11 20:16
鴻海、華新集團 扮演多方要角2019-12-11 22:50
華邦電、旺宏 認購火2019-12-11 23:28
光纖升級夯 眾達強勢放閃2019-12-11 14:33
台積電ADR飆新高 台股聚焦科技股2019-12-12 08:41
四券商11月獲利逆勢增2019-12-11 22:51
臻鼎布局載板 加碼投資逾15億元2019-12-11 21:26
台股驚驚漲誰是顧大盤？ 顧立雄這麼說2019-12-12 10:39
精測4度挑戰千元 台股第2檔千金股再現2019-12-11 12:48
東貝出貨躍增 後勁十足2019-12-11 23:20
達新簽約標售台中舊廠土地 每股獲利貢獻上看23.4元2019-12-11 16:51
母以子貴 嘉澤創新高2019-12-11 14:33
崇越 今年獲利拚新高2019-12-11 23:20
風電+台商回流熱 新光鋼明年業績看漲2019-12-11 12:45
捷流閥業競價拍賣 底價68.42元2019-12-11 14:33
上櫃外資持股比攀升2019-12-11 23:24
華為開發者大會 牽動台廠2019-12-11 23:20
留言