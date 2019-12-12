影／台股創新高 顧立雄：老話一句「居安思危」

立法院財政委員會今天邀請金管會主委顧立雄報告並備詢。針對昨天美國聯準會宣布利率不動，是否代表經濟指標可以預期，明年將繼續按兵不動？顧立雄對此表示，明年會是什麼情況，「明年的事情還很難講」。

顧立雄說，美國聯準會按兵不動一如預期，但發佈的數據與相關行業的報告以乎沒有讓人覺得有非常強勁的成長，而台北股市昨天雖然創下新高，應該是因為權值股的帶動，整個市場看起來還是受到台股殖利率相對不錯的表現影響，但套一句老話，還是應該要「居安思危」吧！ 金管會主委顧立雄上午到立院備詢。針對昨天美國聯準會宣布利率不動，是否代表未來經濟指標可以預期？顧立雄表示，「明年的事情還很難講」。記者杜建重／攝影 分享 facebook 針對台股創下新高，金管會主委顧立雄提醒大家，還是應該要「居安思危」。記者杜建重／攝影 分享 facebook