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資金持續流入 特別股ETF獲青睞

2019-12-12 09:52經濟日報 記者王皓正／即時報導

去年年底市場一度認為FED將繼續升息，固定收益失去魅力，導致特別股跌勢加重，然而今年以來，全球央行寬鬆貨幣政策創造更多流動性，富邦美國特別股ETF（股票代號：00717）經理人簡伯容表示，資金行情因此並未退潮，今年以來資金持續流入特別股資產，加上特別股清償順序僅次於債權，故股利率高於普通股，近一年標普美國特別股指數股利率就達5.29%，高於標普500指數的1.29%、stoxx 50指數的3.44%等主要股市表現。

雖然美國FED表示要暫停降息，但並未改變寬鬆的貨幣政策立場，同時觀察韓國、巴西等約38家央行立場也相當鴿派，今年陸續有降息動作，希望透過低利寬鬆政策，延長此波景氣擴張的時間。

由於目前市場前景不確定因素多，簡伯容認為，在市場對於高息、穩健產品具配置需求下，特別股可望持續獲市場關注，建議投資人不妨適度配置特別股相關基金，以美國特別股來說，波動相對穩定，且以被動式管理的ETF參與特別股投資，總費用率遠低於主動型基金，皆有利於長期投資。

簡伯容進一步指出，特別股具備股債雙重優勢，既像股票，享有股價成長特性，除了擁有優先於普通股的受償順序特質外，亦像債券擁有相對穩定的特質，因此在個股面臨利空時，相對一般股票而言，具備波動較小、且相對抗跌的特質。

此外，特別股表現與美國公債殖利率普遍呈反向相關，尤其今年以來美國10年期公債殖利率一路下滑，最低曾來到1.50%以下，而標普美國特別股指數則一路走高，未來在市場風險因子發酵下，進而可望將大幅資金轉流入債市，造成債券價格走高而公債殖利率走跌，此將更進一步有利特別股價格攀升。

不過，還是提醒投資人要留意美國公債殖利率是否突然反轉走高，以及股市修正引發的信用利差擴大風險，這些都將影響特別股表現。

簡伯容指出，相較於主動型基金，特別股ETF持股檔數較多，集中度低，在遇到市場風險時，較能分散風險。此外，特別股清償順序僅次於債權，故股利率高於普通股。根據近一年的統計數據顯示，標普美國特別股指數股利率為5.29%，高於主要股市表現，凸顯了美股特別股在低利率環境之下的優勢，最適合找尋長期穩定現金流的存股族與退休族。

目前全世界特別股基金幾乎都是主動型基金，全世界以特別股為連結標的之ETF更少，簡伯容建議，富邦美國特別股ETF具有交易成本低、不收取二代健保補充保費、且適用最低稅負制等優點；而特別股ETF可在次級市場買賣，流動性較主動型基金佳，更為一大優勢。

ETF標普公債

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