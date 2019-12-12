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台積電開高飆上328元、市值衝8.5兆 雙創新高

2019-12-12 09:21經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台積電再創歷史新高。 路透
台積電再創歷史新高。 路透
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台積電（2330）再創歷史新高，今（12）日以325元開高，上漲6元，早盤一度拉升至328元，市值衝達8兆5,051億元，雙雙再刷新歷史紀錄。

台積電11月合併營收1,078.84億元，再創下歷史新高，連續4個月營收突破千億元，累計前11個月合併營收9.666.72億元，年增2.7%；法人表示，今年合併營收將超過兆元，再創歷史新高。

台積電ADR周二收漲2.53%，台積電今日股價開高，持續再創新高，盤中股價拉升至328元，上漲9元，漲幅2.82%。

台積電營收

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