台積電飆328元歷史天價 台股大漲百點站上11,800點

台股示意圖。 本報資料照片 分享 facebook

台股今（12）日跳空，再創29年半新高，台股開盤上漲66.18點，開在11,766.98點，台積電（2330）續創歷史新高價，來到328元，帶動台股早盤漲幅擴大超過百點，來到11,800點關卡。

台積電發動攻勢帶動半導體相關族群京鼎、帆宣、光罩、世芯-KY等股續強；受惠蘋果股價創高，帶動精材、宣德、景碩等走揚。

美國聯準會（Fed）表示對美國經濟充滿信心，貨幣政策則持續鴿派，暗示2020年仍不會升息，激勵美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲。美股尖牙股FAANG全數上漲，半導體族群更是表現凌厲，帶動費半指數收盤創下歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲29.57點，或0.1%，收在27,911點；標普500指數上漲9.11點，或0.29%，收在3,141.63點；那斯達克指數上漲37.86點，或0.43%，收在8,654.05點；費半指數上漲38.3點，或2.22%，收在1,759.2點。

法人認為，美國FOMC利率決策會議於今晨決議維持利率不變，符合市場預期，寬鬆貨幣政策有利資金行情延續，台股各期均線多頭排列，12月至隔年1月易漲難跌特性，搭配年底集團作帳行情，有利台股維持多頭格局。

持續關注美中貿易戰發展，市場預期雙方可望在12月15日美國加徵關稅前，達成第一階段協議，操作上，建議加碼前景較佳類股。