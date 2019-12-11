營收耀眼股 短打強棒

台股昨（11）日震盪走高，指數攻克11,700點關卡；現階段在市場高檔震盪之際，諸如台汽電（8926）、冠德、明基材等，今年累計營收成長佳、股價淨值比低且股價站穩月線族群，短線布局將攻守兼備。

台股昨天開高後小幅震盪，盤中一度翻黑下探11,622點，隨台積電漲幅擴大，指數翻紅一路走高，終場漲72點收11,700點。

台新投顧副總黃文清表示，現階段大盤短線震盪盤堅，盤面強勢股已開始反映明年營運成長題材，儘管台股高檔震盪，但估計法人資金後續可望陸續回流，建議投資人仍以選股不選市為操作原則。

「現階段國際股市動盪，加上台股位處高檔，盤勢將由整體表現轉為個股演出，若能尋找營收成長不錯且股價淨值比低個股，應可收反彈時股價衝高、投資風險又低的攻守兼備原則。」黃文清說。

統計顯示目前在所有上市櫃個股中，今年以來累計營收成長超過一成、股價淨值比低於1.5倍、且領先大盤站穩月線個股有13檔，分布在光電、電腦周邊等電子股，以及金融、航運、營建、造紙、百貨等傳產股。

在今年前11月營收年增率方面，以和鑫年增49.3%居冠，台紙年增45.8%、台汽電年增34.5%，名列第二與第三；另外，TPK-KY、京城銀、統一證、農林、冠德等，今年累計營收年增率也都在一成五以上。

進一步觀察這些個股股價淨值比，新興、TPK-KY、統一證、神達、農林等低於0.9倍，其他介於0.9倍至1.4倍間個股，還包括京城銀、正崴、台紙、和鑫、康舒、冠德等。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，大盤近期高檔震盪，未來指數若要持續上攻，勢必有賴強勢股表現，目前已有不少個股站穩月線之上，其中「獲得市場青睞及營收成長族群，多是在產業擁有利基型特性或利多題材個股」。

鍾國忠說，加上產業即將邁入年底銷售旺季，且部分個股股價位於低檔區，等待台股新一波攻勢再起，指數應可望向上挑戰高點，投資人可選擇景氣回溫股票布局。