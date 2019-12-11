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台積電今年來市值增2.42兆元 穩坐台股市值王

2019-12-11 18:05經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

市值前十大個股。記者楊伶雯／製表
市值前十大個股。記者楊伶雯／製表
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台股今(11)日收在11,700.77點，創下29年半年的新高點，台積電(2330)衝上319元的歷史天價，市值飆上8.27兆元，擔綱領軍攻堅大任，統計今年來前十大市值公司也出現變化，台化跌出榜外，由聯發科取代，台積電今年來市值激增2.42兆元，穩居王座，鴻海則居第二。

台股今日再創波段高點，統計台股集中市場市值達35.51億元，今年來市值前十大公司依序是台積電、鴻海、台塑化、中華電、聯發科、大立光、國泰金、台塑、南亞、富邦金，與去年底的排名對比已出現變化，台塑四寶中的台化掉到第十一名，去年底排名第十四名的聯發科，今年來擠到第五名。

台積電今日收在319元，市值達8兆2,718億元，今年來市值增加2兆4,244億元，今年來股價漲幅41.46%，推升市值飆上歷史新高，同時也是台股上市櫃公司之冠。

鴻海今日收在91.3元，市值達1兆2,656億元，居第二大市值公司，今年來股價上漲28.95%，今年來市值增加2,841.9億元；聯發科今日收429元，市值達6,819.8億元，統計今年來漲幅達86.93%，市值則是大增3,167.3億元；股王大立光收4,680元，市值達6,275.9億元，今年來漲幅45.57%，市值增加1,964.6億元。

今年來前十大市值公司中，僅4家截至今日股價呈現上漲，其餘包括台塑化、中華電、國泰金、台塑、南亞、富邦金則是下跌，影響到市值也較去年底減少。

台股持續往波段高點邁進，針對台股後市，台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，中美貿易的風險相較於前段時間大幅下降，美國再度課稅的機率低，後續包含關稅取消、香港人權問題等，多是談判手段，年底適逢美國消費旺季，預計12月15日的最終消費品課稅也將暫緩，整體而言，美中貿易戰最差的狀況應已過去，對股市的影響性遞減。

吳繼先說，就總經面分析，IMF預估2020年經濟成長趨緩，但仍處於成長；FED基於全球仍有不確定性，維持預防性降息策略，市場預估今年內將再有一次降息機會，且FED開啟購債，注入資金，資金豐沛是股市最好的催化劑，預期台股後市即使出現技術性修正，幅度也不大，反而可逢低找買點。

選股方向上，吳繼先指出，2020年兩大主軸為，一是5G明年開跑，包含基地台、5G手機等相關供應鏈，預估都有不錯的表現，且自台積電法說上修資本支出後，也證實5G確實有優於預期的情況。

另外，自美國封鎖華為以來，華為加速自主化，中國其他廠商也加速中國國產化進度，具有取代歐美領導廠之台灣廠商，將受惠此一波趨勢。另外，在其他次產業方面，看好全屏手機、電子標籤等具成長潛力之類股。

台積電台股

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