台積電收319元、市值飆上8.27兆 雙創歷史新高

台積電（2330）11月合併營收1,078.84億元，再創下歷史新高，連續4個月營收突破千億元。報系資料照 分享 facebook 台積電（2330）11月合併營收1,078.84億元，再創下歷史新高，連續4個月營收突破千億元，今（11）日股價開高走高收最高，終場以319元作收，市值飆上8兆2,717億元，雙雙創下歷史新高。

台積電11月合併營收1,078.84億元，月增1.7%，年增9.7%，創歷史新高紀錄；累計前11個月合併營收9.666.72億元，年增2.7%；法人表示，今年合併營收將超過兆元，再創歷史新高。

台積電在先前法說會中預估第4季合併營收102~103億美元，季增8.5~9.57%；以新台幣30.6 元兌1美元匯率假設，毛利率48~50%，季增約0.4~2.4個百分點；營業利益率37~39%，季增約0.2~0.22個百分點；換算成新台幣，台積電第4季營收約3,121.2~3,151.8億元；今年資本支出預估介於140~150億美元，創下新高。

外資昨日賣超台積電5,549張，連二賣，今日股價以314元開高，盤中買盤進場拉升股價，終場收在319元，上漲5.5元，漲幅1.75%，股價、市值雙雙再創歷史新高，台積電大漲，台股大盤指數也再創高，站上11,700點，收11,700.77點，上漲72.93點。