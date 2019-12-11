台積電領軍突圍 台股漲72點收11,700點創29年半新高

台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰懸而未決，導致美股三大指數昨日收黑，連帶影響亞股觀盤氣氛濃厚，不過，台股今（11）日表現一支獨秀，盤中台積電（2330）創新高，加上大型權值股撐盤，指數終場收在11,700.77點，上漲72.93點、漲幅0.63%，成交金額1,243.19億元。

市場盛傳政府基金點火，維繫市場人氣高檔不墜，台積電領先突圍，盤中上漲1.7%，股價收在最高點319元，帶動大型權值股發動攻擊，鴻海上漲1.1%、收91.3元，聯發科漲近1%、收429元，另外被動元件龍頭廠，漲幅也有近3%，收378.5元。

東區實戶透露，雖台股已大漲1,900餘點，為了確保全年戰果，不少業內、中實戶在12月初開始即先行獲利了結退場，但從今日買盤觀察，又有重新歸隊跡象，主要就是圈內盛傳政府基金為營造明年1月選前樂觀榮景，近期頻頻進場點火，包括面板、LED、生技、二線光學大廠、記憶體以及風電、節能等政策偏多概念股。

台新投顧則表示，市場觀望美中貿易談判，美股收跌，亞股今日亦跌多漲少，不過川普表示雙方進展良好且美農業部長亦認為15日課稅機率低，加上中國也以批示新的大豆進口配額釋出善意，消息面仍偏多。

然因時序鄰近關稅課徵期限加上年度將進入尾聲，仍須留意漲多後的波動，操作可續留意營建、食品等內需相關或具作帳、供需反轉等題材之族群