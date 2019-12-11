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傳政府基金點火 台股盤中漲至11,689.59點波段新高

2019-12-11 12:57經濟日報 記者林婉琪／即時報導

台股不畏美中貿易戰懸而未決，今（11）日表現一支獨秀，盤中受到台積電創新高帶動，指數再創波段高11,689.59點。

市場盛傳政府基金點火，維繫市場人氣高檔不墜，儘管昨日美股三大指數以下跌作收，亞股普遍在平盤附近震盪。

市場觀望氣氛濃厚下，台積電（2330）領先突圍，盤中上漲1.1%，股價最高漲至318.5元創新高，帶動大型權值股共同撐起盤面，鴻海盤中上漲0.6%，聯發科上漲0.7%，另外被動元件龍頭廠國巨也有2%以上漲幅。

台積電台股權值股

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