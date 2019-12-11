精測4度挑戰千元 台股第2檔千金股再現

精測 （6510）淡季表現穩健，11月合併營收3.44億元，月減2.8%，年增33.7%，累計前11個月合併營收30.8億元，年增0.4%，受惠於5G應用商機，外資目標價上看1,100元，今（11）日股價開高走高一度衝達1,025元， 台股第2家千金股再現，坐穩股后位置。

法人看好精測通吃聯發科、高通、台積電等大廠5G應用訂單，將有助營運表現，營運研發總部10月啟用，預估今年垂直式探針卡VPC（Vertical Probe Card）營收占比可達雙位數百分比，法人預估，精測第4季營收雖可能季減，但明年則有機會創歷史新高。

精測從 10底以來已是四度挑戰千元價位，今日以999元開高走高，一度拉升到1,025元，創下去年3月以來的波段高價，盤中守穩在千元以上，漲幅1.41%。

但搶當千金股后的還有矽力-KY，近期股價也曾觸及1,015元價位，一度擠下精測登上股后，不過並未守穩千金股價，今日則是以930元開高，一度拉升至953元，盤中漲幅4.53%。

另一檔900元以上的高價股信驊，今日以899元平盤開出，一度翻黑之後再往上拉升，最高曾達927元，盤中漲幅2.78%。