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凱基投顧展望 2020年台股上看13,300點

2019-12-11 10:28經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片
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凱基投顧發表2020年台股展望，受5G與中國去美化因素影響，預計將帶動台股自2019年第4季起進入至少8個季度的獲利上升周期，且價值重估行情亦伴隨發酵，由此支撐台股2020年全年將維持多頭表現，高點上看12,600點，樂觀上看13,300點。這隱含台股將突破過去五年高峰，並逼近過去10年高峰。

凱基投顧藉著中華開發金控集團強大的整合資源及完善的大中華區域布局優勢，充分掌握產業趨勢，帶領投資人掌握全球經濟情勢與投資先機。

凱基投顧表示，自2011年起，3G升級至4G後，即帶動全球智慧型手機的首波換機潮，並支撐科技股於2012~2014年維持三年的獲利成長循環。凱基投顧預期2020年起隨5G基礎建設陸續建置及蘋果將推出5G版iPhone，第二波手機換機潮將帶動科技股結束2019年的獲利衰退，迎來2020與2021年18%與10%的成長。

凱基投顧預估，5G手機滲透率將由2019年的1%提高至2020年的18%（約當2.8億支），而5G手機帶動整體零組件內含價值較4G提升15~20%，更是支撐科技股未來兩年獲利大幅成長的關鍵。此外，支援5G覆蓋範圍的衛星、Wi-Fi 6、固網、資料中心等亦將掀起新增或換機需求。

今年華為斷鏈事件已使中國廠「去美國化」成為長期採購趨勢，而台廠的IC設計與砷化鎵兩個族群也因此獲得少量的轉單。展望未來，由於IC設計與砷化鎵的潛在轉單規模各占台灣IC設計與砷化鎵族群全年營收的31%與4.5倍，更增添未來獲利動能，以及抵禦景氣逆風的能力。

凱基投顧說，5G起飛將帶動科技股天翻地覆的升級循環，因為5G手機除帶動整體零組件內涵價值大幅提升外，支援5G通訊覆蓋範圍之衛星、Wi-Fi 6、固網、資料中心等亦將掀起升級需求。

凱基投顧特別看好8項產業趨勢：推動半導體內含價值升級、帶動手機往OLED面板升級、推升iPhone重返成長並帶動零組件內涵價值提升、將引爆衛星商機、將掀起Wi-Fi 6、固網與資料中心之高速升級需求、帶動工業自動化進入上升循環、乙烯成本下滑將帶動下游衍生物利差擴大、台商回台將支撐銀行放款動能。

展望5G升級，凱基投顧相信科技股（扣除台積電）在業績支撐與中國去美化加持之下，本益比將有機會從目前的16.5倍再度往18倍邁進，此將貢獻台股600點；同時也看好5G將帶動台積電的價值重估，本益比將由目前的19倍提升至22倍，此部分貢獻台股400點，上述兩者合計即貢獻1,000點，即台股將因此上看12,600點。

凱基投顧5G4G

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