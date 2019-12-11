明泰11月營收創今年新高 股價低檔反彈

網通大廠明泰（3380）公布11月營收達15.56億元，創今年新高，累積前11月營收和去年持平，可算是徹底走出貿易戰陰影。

明泰股價從12月初落底以來，已有初步止跌跡象，今（11）日開盤趁11月營收利多漲逾2%，目前季線在23.2元並下彎，如要走出波段行情有待基本面的持續轉強以突破季線壓力。

明泰過去有超過90%營收來自中國，因應貿易戰規劃25%產線回台生產，甚至外包，目前已慢慢看見成效，第3季以來，多媒體產品持續熱銷，也將帶動第4季、明年的業績，此外，IP cam及無線產品將是接下來成長重點。