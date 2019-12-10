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新光金控前11月稅後純益191.16億元 EPS 1.55元

2019-12-10 21:20經濟日報 陳怡慈/即時報導

因核心子公司新光人壽11月保單大賣，新契約費用比平常高出十幾億元，新光金控單月獲利罕見出現虧損，11月稅後淨損1.7億元，累計前11月稅後純益191.16億元，累計每股稅後純益1.55元。

法人表示，每年11月到12月初為新壽衝刺業績的「保險月」，12月提列新契約費用的壓力應該不像11月那麼大，預估新光金全年稅後純益有機會以逾190億元，寫下公司成立18年來新高。

隨著新光金公布獲利自結數，15家上市櫃金控前11月合計稅後純益3,366億元，較去（2018）年全年成長15.6%，美系金融股外資分析師表示，預估上市櫃金控今（2019）年全年稅後純益年增16～20%，全年可望以逾3,400億元亮麗封關。

新光金是15家上市櫃金控當中，最後一家公布11月獲利自結數者。新光金資深副總徐順鋆表示，新壽11月在「保險月」衝刺業績下，新契約保費收入141.5億元，比今年前十月平均每月高出50%以上，推升前11月新契約保費收入達1,047億元，提前達成全年預算目標。

徐順鋆說，新壽今年全年新契約保費收入估達1,100億元，其中，外幣保單表現亮麗，前11月已占初年保費收入68.5%，11月單月更是占比達到八成以上。

新壽持續改善營運體質，今年前11月經常性收益率達4.16%，為今年新高。淨值資產比，不含500億元不動產增值利益，也達4.06%，為去年來首見。

國內外現金股利方面，前11月認列157億元，全年估達158億元，除較去年全年將近140億元大增，也是歷史單年新高。

利息收入部分，前11月年增80億元；租金收入方面，前11月也年增2億元。

另家子公司新光銀行獲利動能穩健，11月稅後純益4.6億元，累計前11月稅後純益50.34億元，徐順鋆表示，新光銀資產品質佳、手續費收入成長強勁，今年全年稅後純益55億元的預算目標，應該會達成。

新光金控保費

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