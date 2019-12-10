南山人壽前11月獲利374.86億元 EPS 3.12元

南山人壽今（10）日公布最新獲利，11月合併新契約保費約為新台幣75億元，總保費約為新台幣312億元，自結獲利損失約為新台幣12億元，今年前11月累積稅後純益374.86億元，每股稅後純益3.12元。

南山人壽強調，南山維持一貫穩健經營的原則，除重視獲利目標外更兼顧風險管理。11月仍掌握市場波段，靈活調配股債部位，實現資本利得，同時也為未來巿場波動提前預作準備。

為健全資產品質，強化未來獲利動能，11月調整部分股票投資標的，汰弱換強，雖使本月虧損12億元，但南山人壽2019年累計1至11月自結獲利約達新台幣375億，較去年大幅成長41%，仍維持市場領先。11月的淨值和淨值比也都是今年以來的次高月份，足見本公司的財務穩健。

南山人壽2019年11月合併新契約保費約為新台幣75億元，業績動能貢獻來源以意外及健康險(A&H)、保障型商品為主，傳統型期繳商品亦持續有穩定銷售量。

南山產物在2019年11月業務持續穩定成長，總保費收入達4.49億元，較去年同期成長13%。其中，個人險簽單保費收入達3.45億元，較去年同期成長14%。主要因年初推出「車禍理賠快速受理」服務，保戶於車禍發生時只要撥打服務專線，進線即可完成理賠受理，持續帶動業績成長。