親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

中國影視產業惡化 綜藝節目逆勢成長背後的亂象

批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

12月來狂飆44% 晟楠股票11日起預收款券

2019-12-10 19:29經濟日報 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，晟楠科技股份有限公司股票（3631）因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自12月11日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

晟楠股價12月以來七個交易日飆漲44.1%，10日上漲0.30元，收在44.30元。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心科技股

延伸閱讀

元富獲2019卓越證券評比 最佳數位平台體驗...

櫃買明年上櫃目標…拚比今年好

國光生營收 增34%

亞獅康9日起 人工撮合

相關新聞

黎方國：2020年台股「禍福相倚、劇烈震盪」

2019-12-10 15:25

三王疲弱台股高檔震盪 終場下跌32點收11,627

2019-12-10 13:49

台積電11月營收1,078.84億元歷史新高 月增1.7%

2019-12-10 13:43

股票汰弱換強 南山人壽11月爆虧損12億

2019-12-10 19:58

三王沒表現 台股高檔震盪

2019-12-10 14:40

價格止血 面板股強勢回歸

2019-12-10 14:40

月營收連3增、法人買 12檔吸睛

2019-12-10 14:40

iPhone砍單? 蘋概涼半截

2019-12-10 14:40

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

玉晶光法說會將登場 法人關注三大焦點

2019-12-10 12:47

12檔營收連三增 法人加碼買

2019-12-10 12:29

緯穎Q4營收看俏 外資喊買、目標價上看655元

2019-12-10 12:16

蘋概三王腳軟 台股高檔震盪小跌

2019-12-10 11:46

外資在上市首日就賣超 和潤掛牌第二天股價開低走低

2019-12-10 11:37

勝麗11月營收2.14億元 月增4%

2019-12-10 11:34

聯電11月營收歷史第三高 法人看好明年營運展望

2019-12-10 11:30

皇將11月營收不如預期 估旺季效應遞延到明年首季

2019-12-10 11:23

泰昇-KY 11月1.84億元創歷史新高 估12月可望再締新猷

2019-12-10 10:53

連續兩個月營收創同期新高 旭然早盤股價漲9%

2019-12-10 10:04

對陸新關稅生效日逼近、美股走跌 台股開盤小跌12.99點

2019-12-10 09:43

裕隆小金雞母裕融 前11月自結獲利 EPS破8元

2019-12-10 09:22

美股回檔 台股高檔震盪機會大

2019-12-10 09:00

台股轉流入 吸金9.3億美元成吸金王

2019-12-10 08:57

美股吸金！年底美中有望傳佳音 川普首次將關稅與匯率掛鉤

2019-12-10 08:50

台股軋空列車啟動 創五紀錄

2019-12-10 00:34

面板雙虎迎春燕 外資買進

2019-12-10 00:34

證交所：明年IPO家數看增三成

2019-12-10 00:30

和泰集團小金雞！和潤漲幅高達84.9% 市值飆504億

2019-12-10 00:18

櫃買明年上櫃目標…拚比今年好

2019-12-10 00:18

京城銀3,000張庫藏股 提前買完了

2019-12-09 23:51

新漲價概念股 帶頭衝

2019-12-09 23:26

5G應用邁步 供應鏈聚光

2019-12-09 23:26

校園投資智慧王 24日爭冠

2019-12-09 23:25

逐筆擬真平台 獎勵多多

2019-12-09 23:25

國泰證走路競賽 顧員工健康

2019-12-09 23:25

世芯擁利多 二大外資挺

2019-12-09 23:25

就市論勢／半導體、光學鏡頭 亮點

2019-12-09 23:23

外資上週淨流入9.3億美元 台股榮登亞股吸金王

2019-12-09 22:37

國泰金前11月稅後大賺590.9億元 每股稅後純益4.4元

2019-12-09 19:37
看更多

熱門文章

外資在上市首日就賣超 和潤掛牌第二天股價開低走低

2019-12-10 11:37

新漲價概念股 帶頭衝

2019-12-09 23:26

台股軋空列車啟動 創五紀錄

2019-12-10 00:34

新壽11月爆虧損逾8億 新光金成上市櫃金控唯一虧損

2019-12-10 18:11

面板雙虎迎春燕 外資買進

2019-12-10 00:34

和泰集團小金雞！和潤漲幅高達84.9% 市值飆504億

2019-12-10 00:18

併購大王不併購 如興出售中和羊毛及柬埔寨廠房土地

2019-12-10 16:28

證交所：明年IPO家數看增三成

2019-12-10 00:30

裕隆小金雞母裕融 前11月自結獲利 EPS破8元

2019-12-10 09:22

5G應用邁步 供應鏈聚光

2019-12-09 23:26

和潤讓中籤者現賺4.5萬 還幫承銷商賺到年終獎金

2019-12-10 15:42

台積電11月營收1,078.84億元歷史新高 月增1.7%

2019-12-10 13:43

世芯擁利多 二大外資挺

2019-12-09 23:25

iPhone砍單? 蘋概涼半截

2019-12-10 14:40

設備工程廠營收 報喜

2019-12-09 23:18

玉晶光法說會將登場 法人關注三大焦點

2019-12-10 12:47

12檔營收連三增 法人加碼買

2019-12-10 12:29

國巨春節大缺工 MLCC漲價趨勢看至年後

2019-12-10 14:37

超眾砸逾50億元 赴越南設廠投資

2019-12-09 22:34

多年耕耘開花結果 應華奪日廠車用大單

2019-12-09 23:17

上月業績／金像電+4% 燿華-6%

2019-12-09 23:16

水泥旺季到 法人押寶長線

2019-12-10 14:40

友達、群創 押長天期

2019-12-09 23:28

美股吸金！年底美中有望傳佳音 川普首次將關稅與匯率掛鉤

2019-12-10 08:50

黎方國：2020年台股「禍福相倚、劇烈震盪」

2019-12-10 15:25

上月業績／玉晶光-19% 今開法說

2019-12-09 23:16

京城銀3,000張庫藏股 提前買完了

2019-12-09 23:51

統一證券看好明年台股表現 指數上看12,500點

2019-12-10 16:18

元大證券獨家承銷貿聯ECB及GDR案 共募集1.8億美元

2019-12-10 08:45

三王疲弱台股高檔震盪 終場下跌32點收11,627

2019-12-10 13:49

價格止血 面板股強勢回歸

2019-12-10 14:40

上月業績／友達+6% 群創-2% 彩晶-1%

2019-12-09 23:19

台聚獲利拚七年最佳

2019-12-09 23:21

和碩11月營收1,421億元同期次高 月減3.3%、年減18.4%

2019-12-10 15:34

華碩11月業績 跳增15%

2019-12-09 23:21

應華持股冠星3.2% 潛在利益豐厚

2019-12-09 23:18

美股回檔 台股高檔震盪機會大

2019-12-10 09:00

月營收連3增、法人買 12檔吸睛

2019-12-10 14:40

致新2020年營運正向成長 早盤股價上漲5%

2019-12-10 09:53

上月業績／瑞儀-6% 中光電-4% 出貨看淡

2019-12-09 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top