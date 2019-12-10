上洋攜手全家便利商店 推動複合式經營

興櫃上洋產業（6728）董事會通過現資7,826萬元，作為充實營運資金，預計明年轉為興櫃。上洋推動複合式經營，攜手全家便利商店，將可開創洗衣新市場及新業績。

上洋表示，現資將發行1,820,000股，發行價格43元，將可募集近八千萬元，其中有15%作為員工認股，本次增資資金用途用作 充實營運資金，認股基準日為明年1月15日。

上洋公布11月營收9,863萬元，年增16.6%、月增0.7%；1至11月營收10.1億元，年增23.2%。上洋表示，營收攀升主要是今年在商用洗衣部分增加數所學校單位，空調部分搭配促銷方案帶動銷售成長，均是業績提升的重要關鍵。

上洋主要業務為商用洗衣服務、家電空調銷售以及專案整合。為開拓商用及自助洗衣加盟以外的市場，上洋強調，接洽複合式自助洗衣經營的合作機會，而旗下獨家代理日本市占第一的AQUA商用洗衣設備，近期與全家便利商店攜手，於台中市精密機械科技創新園區的保安店，設置首間超商複合洗衣服務，啟動新的業務模式。

此事由上洋執行長吳國華監督技術人員安裝設備，AQUA原廠資深經理中川省吾特地從日本飛來台灣關切安裝狀況，顯見上洋推動AQUA進駐全家便利商店備受原廠重視。

上洋指出，進駐全家便利商店的AQUA全自動洗濯乾燥機，廣受加盟主者推崇，消費者更是一試成主顧，60分鐘洗脫烘一機完成，全程上鎖讓消費者有完整時間享受悠閒時光或處理其他事務；為協助消費者輕鬆上手，各個按鈕與步驟皆提供語音導覽。

此外，上洋的自助洗衣加盟品牌SeSA也與美髮店、漫畫店複合開店，部分加盟主更引進休閒娛樂服務，如咖啡機、夾娃娃機、扭蛋機、零食機、兒童旋轉木馬等，看好複合式自助洗衣經營的成長趨勢。