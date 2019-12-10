十大營收成長股 外資力挺又買進

上市櫃公司11月營收出爐。受到拉貨力道減弱，多數公司較10月表現下滑，但以單月營收和累計營收均比去年同期增長，相關「雙成長」股仍吸引買盤進駐，鴻海（2317）、世芯等更獲外資大買，扮演領漲台股的衝鋒指標。

鴻海、亞泥、台積電、京元電、華通、玉晶光、世芯、台達電、智邦及大立光，為11月、累計營收雙成長、而且外資看好又力挺的「十大外資青睞成長股」。

綜觀權值股和中型股比例超過一半，凸顯上個月多數公司動能雖放緩，但中大型企業表現在水準之上，台股後市續「漲」機率高。

近期外資買超最積極的潛力成長股，是代工大廠鴻海、累積買逾3.1萬張。到11月止，鴻海營收已連十個月創高，累積前11月為4.8兆元。

近五年鴻海12月營收多有衝高慣性，去、前年更連續達6,000億元，滙豐、摩根大通等外資認為，iPhone助攻鴻海營收連旺下，今年12月也向上可期。以本月有望達6,000億元、年營收可望挑戰5兆元，而明年第1季受惠iPhone SE2拉貨，鴻海淡季也不像往年明顯。

外資圈給鴻海最高的目標價，是花旗環球喊120元，滙豐等三家也喊逾100元。相較下，傳產股的亞泥雖不是追蹤熱點，但股價低基期、水泥報價漲，仍有滙豐等外資認同，目標價53元。

台積電認同度堪稱權值股中最高，超過十家外資都喊進，最高的花旗已喊上375元。以台積電第4季營收展望最佳將季增9%，外資估實績有機會「超標」；因為7奈米全力衝刺，明年上半年也不看淡。

台積電動能之一，是大陸半導體國產化，京元電也是概念股。繼里昂證券將京元電目標價提高到44元，麥格理最新報告也調到44元，對國產化和5G挹注京元電的表現，今、明年每股純益（EPS）預估2.4元、3.4元。