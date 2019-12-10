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11月營收創新高法人愛 搶先卡位這五檔

2019-12-10 18:50經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股11月營收公告中，統計至12月10日下午6時，有44家公司11月營收創下新高，法人看好營收創高，且技術面位在多方疆域的公司，有機會領軍下一波的行情走勢，統計營收創新高，股價位在月季線之上的公司達28家，三大法人12月來搶先卡位的公司包括台積電(2330)、力成、崇越、漢唐、大立光等5檔，合計買超逾千張以上。

根據CMoney資料統計，11月營收創新高公司中，累計前11月營收年增率超過15%的有16家，包括夆典、永昕、中美實、瑞基、倉和、亞航、鉅明、其陽、海銳、統新、友通、華擎、鑫聯大投控、富邦媒、閎康、茂生農經、新日興、大立光、大學光、信大、得力、捷迅、中租-KY。

如果以單月營收創新高、再加上股價站在月線及季線之上來篩選，則有28家公司，包括台積電、力成、崇越、漢唐、大立光、華擎、智伸科、晶碩、和泰車、眾達-KY、統新、寶齡富錦、鑫聯大投控、西勝、瑞基、友通、富邦媒、中美實、永昕、格威傳媒、金可-KY、捷迅、海悅、信大、五鼎、倉和、大學光、勤誠等。

財經專家Wen姐表示，在指數創高後，選股難度大增，不過基本面、技術面與籌碼面三者交集，仍是王道；以11月營收創新高個股來看，其中如果獲得法人青睞，且技術面在多方疆域者，可優先列入觀察標的，等待切入機會。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，由於全球主要央行採取降息或寬鬆貨幣政策以刺激經濟表現，隨著政策效應逐步顯現，加上領頭羊美國的經濟仍維持穩健，短時間全球經濟要陷入衰退的可能性相當低。

沈萬鈞表示，以台股基本面來看，在美中貿易戰轉單、旺季出貨效應持續發酵下，出口及消費應仍穩健有撐，且台灣科技廠在當前全球幾大科技創新趨勢中都佔有一席之地，在諸多條件支持下，對台股後續表現仍正面看待。

沈萬鈞說，在投資布局方面，科技股仍是接下來的投資主軸，最值得關注的產業包括半導體、物聯網和雲端產業、5G基地台與通訊設備，及AI人工智慧。

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營收台積電富邦媒

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