股市高檔居高思危 可轉進醫療保健、地產、歐股

今年全球股市再創歷史或波段高點，居高思危，基金業者建議，可以將部分資金轉到防禦色彩濃的族群，如醫療保健及地產股。另外，歐股屬於價值投資市場，也是可以注意的區域。

百達投顧指出，全球經濟仍未擺脫困境，投資人應避開金融市場上最昂貴的區域。就產業布局來看，看好醫療保健這個防禦產業，因為愈來愈能受惠於消費者生活風格轉變帶來的需求成長。另外，金融股也持續看好，因為投資價值便宜。

駿利亨德森則看好不動產投資信託（REITs），主要是基於三個關鍵原因，也就是收益、分散性與流動性。REITs防禦性質強，通常投資租戶簽訂長期租賃合約的公司，就像是避震器一樣，有助於在整個經濟周期中保持穩定。

駿利亨德森投顧指出，REITs的配息收益率穩健成長，長期能對抗通貨膨脹。在經濟面臨因債務、通縮與利率下降所產生的逆風因素時，REITs可為投資人展現防禦性的特點。由於REITs具備這種特色，研究顯示，20年來，如果在投資組合中納入10%的全球REITs，將獲得最高的風險調整後報酬。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維（David Wong）表示，與其採取價值投資策略，不如直接投資價值市場，例如歐股。在歐股中，科技股的比重只有約6%。在價值股表現優於成長股時，歐股的表現也會勝過美股。

王耀維指出，2002年以來，在歐元區採購經理人指數（PMI）上揚時，歐元區的價值股表現就優於成長股。展望2020年第1季，預期歐股企業獲利可望回升，歐股的現金股息殖利率高，將支撐股價。