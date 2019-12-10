彭博：台股明年有望創新高 因經濟活絡、股息有看頭

台股今年意外大漲20%，只差7%就要觸及1990年所締造的12,682點歷史高點紀錄。彭博資訊報導，分析師認為，活絡的經濟將持續為台灣金融市場增添動能，就連下月將舉行總統大選，也不會為市場上攻之勢增添阻礙。

分析師認為台股可望在明年突破1990年的歷史高點。當年代表是台股泡沫破裂的一年，而台股當年漲勢更甚於日股。如今，台股已接近收復失土，相形下，過去在同一時間見頂的日經225指數現在距離歷史高點，還有40%尚未收復。

分析師指出，台灣明年總統大選也不會妨礙台股的動能。儘管現任總統蔡英文因拒絕承認兩岸同屬「一中」，踩到北京當局的底線導致兩岸關係惡化，但台股指數自蔡英文在2016年1月當選迄今已大漲50%。

對於仰賴出口的台灣而言，重點還是得看貿易。美國訂單增加，加上政府獎勵帶動一些台灣企業回流，讓台灣成了貿易戰的意外贏家。

新光證券投資信託董事長劉坤錫表示：「美國、中國與台灣的關係就像三角習題。許多台灣產業與企業事實上正受惠於美中貿易戰，因此降低了兩岸關係惡化的衝擊。」

投資人今年的焦點集中在科技股，而科技股占了台股大宗。其中，蘋概股受惠於iPhone銷售改善，而且蘋果公司的許多零件供應商也在台灣。

瑞銀證券台灣區總經理董成康（William Dong）表示：「一直有強勁的資金流流入科技股，主要由iPhone相關的樂觀氛圍帶動。」此外，邁向5G網路也吸引投資人買進台股，這些流動性明年可望繼續支撐台股。

目前台股40%為外資持有，比率高於十年前的30%，和30年前主要由散戶持有的情況不同。

此外，台股向來是收益資產，台股成分股近年來股息收益率約4%，躋身全球最高之列，而且隨著市場充滿大量負殖利率債券，台股的股息收益率也逐漸成為吸引外資的一大因素。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示：「如果明年全球利率依然維持低檔，那麼對投資人來說，台股的4%股息收益率是很重要的。」