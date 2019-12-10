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馬英九：反滲透法就像哈利波特中的「催狂魔」

企業獲利好轉 美投資債續吸金

2019-12-10 18:10經濟日報 記者黃力／即時報導

年底過節消費旺季來臨以及低基期等因素，保德信投信認為美國企業債券將會於第4季開始出現反彈，展望2020年美國投資等級債券表現將會更為突出，其中最主要因素來自於海外營收好轉，當然美中貿易不確定性猶存、美國選舉不確定性，市場資金考量兼顧避險與收益需求，美國投資等級債券需求依然保持穩定。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅表示，觀察美國2019年第3季企業獲利表現，接近八成S&P500企業獲利表現擊敗預期，市場更預期美國企業獲利將於2019年第3季落底，憑著低基期優勢，加上第4季消費旺季助攻，預料將可挹注2020年企業獲利動能。

僅管美國11月ISM製造業指數為48.1，較前月48.3再下滑，表現不如市場預期，觀察細項新訂單、出口訂單及存貨表現皆下降，美國多家企業表示因貿易戰影響，營運動能面臨承壓；然而，根據美國勞工部公布11月新增非農就業人口26.6萬人，大幅優於市場預期，且10月非農就業人數為15.6萬人，失業率仍維持偏低水準，顯見美國就業市場維持穩定。

毛宗毅認為，雖然製造業動能因貿易戰影響而受創，企業信心及投資活動保守，惟就業市場穩定，消費動能可獲得穩定支撐，觀察美中貿易戰進展，雙方皆表示協商進度給予正面態度，僅管第一階段協議不會立刻達成，但綜合訊息來判斷，預期美終將會暫緩12/15加徵關稅動作，料短期內雙方協商有望達成共識，這將有利美國製造業動能回升。

根據彭博統計，過去法人機構及大戶選擇美國投資等級債，主要係因美國企業發債「殖利率」、「發行公司信評」及「違約率」等三大關鍵，若以2018年底來看，美國投資等級債券平均到期殖利率為4.20%，遠高於美國十年公債殖利率2.68%。目前美國十年公債殖利率維持低檔盤整，區間利率介於1.45%~1.95%，美國投資級債平均殖利率仍保有3.1%水準，預料將持續吸引保守資金青睞。

展望明年，毛宗毅認為，政經變化情勢仍讓金融市場存在擾動與風險，明年金融市場仍將面臨高度挑戰，目前有超過14個成熟國家來至負利率水準，美國利率水準相較其他成熟國家高，加上美國投資級債擁有避險優勢，未來可望持續有穩定買盤挹注，這將有利於美國投資債後市表現，建議持續布局美國投資級債，掌握優質收益契機。

殖利率債券

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