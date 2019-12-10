首家多元上市公司 美時16日掛牌

首家「多元上市公司」將掛牌台股！證交所表示，以多元上市方案申請掛牌的美時（1795），12月16日（下周一）上市，成為今年第15家掛牌集中市場的國內企業。今日以111.5元作收，「提前」上演蜜月行情。

美時轉掛牌集中市場，考量之一是能見度提高，有利國際投資人進駐，市場多正面解讀。另因美時為櫃轉市，也沒有新股上市前的承銷作業，將直接轉登錄為集中市場交易之有價證券。

證交所表示，美時預計16日上市，首日即可辦理融資券交易。當天也將舉行盛大掛牌典禮，投資人可透過證交所「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」觀賞現場直播。