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馬英九：反滲透法就像哈利波特中的「催狂魔」

高科技設備供應商傳利多 股價再創高點

2019-12-10 17:26經濟日報 記者黃力／即時報導

台股高檔震盪，題材標的持續輪動，漢唐（2404）、信紘科等高科技設備供應商挾產業回溫利多，吸引買盤湧進，股價強勢表態，甚至再創新高，匯聚多方能量。

加權指數創今年以來新高11,678點後，因美中新關稅生效日12/15即將到來，談判不確定性未消，加上中國去美化政策大舉實施，市場情緒波動，台股今（10）日開低整理後未能翻紅，終場下跌32點，收在11,627點，成交量降至1,033億元。

盤面上，資金續尋題材，除低基期股仍有表現，部分營建、造紙、觀光等傳產標的也有活躍走勢，而電子股中，則以高科技設備儀器股齊漲態勢顯著，相關個股半導體市況逐步活絡下，話題能見度高，營運也擁利多，吸引買盤擇機布局。

當中，漢唐前三季稅後純益20.33億元，年增44.3%，EPS為10.67元，賺逾一個股本，且在本次台灣指數系列調整中，被納入了台灣中型100、台灣發達和台灣高股息三指數，於基本面、資金面上皆有正向消息，激勵股價收在181.5元，為歷史新高價。

除漢唐外，信紘科也創歷史新高價。信紘科前三季稅後淨利0.28億元，每股稅後淨利0.8元，股價在11月中盤整至今後，今帶量轉強，一度攻上90元關卡，終場收在89元，多方行情並外溢至其他上櫃科技設備股如弘塑、朋億、聖輝、世禾、家登、萬潤等。

法人指出，5G、人工智慧、車用等各式終端應用發展快速，促進半導體產業回溫，帶動台積電、外商艾斯摩爾、美光等半導體業者擴大在台資本支出，使設備需求增加，可持續留意相關個股後市營運表現。

半導體個股

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