寶齡富錦11月營收1.96億元 月增84%

寶齡富錦（1760）今（10）日公告11月營收，創下自2018年1月上市以來單月歷史新高，營收達1.96億元，月增84%、年增8.5%，全年累計營收14.12億元，已超越2018年全年合併營收。

法人認為，寶齡富錦今年將持續六年營收及獲利的正成長的歷史性紀錄。寶齡表示，公司在醫美與新藥雙引擎同時爆發下，對公司未來營運持續審慎樂觀。

寶齡表示，該公司腎臟新藥拿百磷在國際間也有新斬獲，美國合作夥伴（Akebia）已於第3季線上法說會中宣布，拿百磷已經成功打入全美最大的連鎖洗腎中心（FMC），FMC佔有60%的美國洗腎市場，法人普遍認為，此舉將可有效為拿百磷於美國市佔率及營收加持，未來可密切關注FMC效應;至於日本合作夥伴（Torii）在其第二適應症（廣意行貧血症）取得正向臨床數據後，也將積極進行藥證及健保藥價的申請，預期將可為拿百磷增加獲利引擎。

寶齡表示，公司開發腳步不曾中斷，公司於11月時公告將與泰國DKSH簽屬獨家經銷合約，正式敲開入門磚。而中國醫美市場為寶齡富錦於2018年繳出亮眼成績單，雖然今年中國民間消費力道受到美中貿易戰影響而下滑，但是在公司積極努力調整策略之下，在電商自營旗艦店及經銷商的雙加持下，營收仍然可以期待。