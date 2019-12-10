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和潤讓中籤者現賺4.5萬 還幫承銷商賺到年終獎金

2019-12-10 15:42聯合新聞網 文章提供／遠見

和潤董事長田天明。本報資料照片
和潤董事長田天明。本報資料照片
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這幾天，台灣股民見面第一句話，「你有沒有抽中和潤股票？」畢竟，承銷價53元的和潤，上市掛牌前興櫃股價超過百元，抽中一張就現賺數萬元，瞬間湧入近百萬張申購單，也讓和潤成為台灣資本市場近日熱議的話題。

在眾所矚目中，和潤12月9日正式掛牌上市，股價一度站上百元，最後收在98元，漲幅達90%，雖未如預期賺得多，但已讓抽中的投資人樂得合不攏嘴了。畢竟，這是台灣近10年來，難得再現的「全民抽股票」熱潮。

台新證券董事長郭嘉宏分析，和潤IPO共創下三個記錄。

一、總申購筆數達98萬6962筆，創近十年公開申購筆數最大量的紀錄，中籤率僅4.74%。

二、投資法人競價拍賣合格標單達27.92萬張，超額認購比達2.76倍。

三、若以得標價最高與最低換算均價為69.86元估算，和潤掛牌上市前，凍結的資金就超過520億元。

連台灣證券交易所董事長許璋瑤也在致詞時坦言，台灣IPO市場，已經很久沒這麼熱鬧了。

小金雞和潤搶盡鋒頭，大股東和泰集團也不遑多讓，9日一開盤，股價持續上攻，來到615元。

畢竟車市冷颼颼，同業苦哈哈，唯獨和泰業績一枝獨秀，不但沒下滑，還持續成長，旗下LEXUS、TOYOTA雙品牌，11月共賣出1萬3781台，市占達33.9%，年增14.8%。汽車賣得好，和潤貸款業務跟著受惠，也難怪投資人埋單。

和潤董事長田天明笑說，20年前，和潤只是和泰集團旗下，為服務經銷商而設立的汽車貸款部門。近10年來，受惠和泰汽車的銷售成長，和潤業績也一路上揚，事業版圖更跨足中國大陸各省。

大樹底下好乘涼，和潤在和泰的羽翼下，雖穩坐台灣汽車貸款龍頭，卻也沒因此滿足，而是不斷將觸角往外伸，業務涵蓋汽車、機車、商用貨車、卡車；還有中小企業生產設備，甚至是醫療美容等服務業的生財器具等。

近年來，全球消費市場面臨轉型，「想要，不一定要擁有」的新型態消費，帶動租賃與共享市場崛起。根據台北市租賃商業同業公會之統計，去年，台灣租賃業分期與租賃契約總金額達4108億元，較前年成長17%。

和潤今年前三季稅後淨利達18.15億，較去年同期成長32%。據統計，台灣分期購車占比約40%，租賃車約10％，然歐美國家分期購車與租賃占比則高達八成，整體車市成長雖趨緩，但車貸成長仍有空間，也難怪和潤敢大聲喊出業績要每年成長10%以上。

和潤掛牌後，申購神話也隨之落幕。有趣的是，若以每張申購單，不管有沒有中籤，都需扣手續費20元。以和潤掛牌前總申購張數近百萬張估算，短短幾天，光手續費就進帳2000萬元，還不含股票買賣的證交稅收入。

一檔股票，不但業績達標，年終獎金也有著落了。也難怪，承銷證券商以及證交所等主管機關，大家都笑得合不攏嘴。

（作者／林鳳琪 本文出自2019.12.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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