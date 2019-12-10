和碩11月營收1,421億元同期次高 月減3.3%、年減18.4%

蘋果供應鏈和碩（4938）今（10）日公告11月營收為1,421.22億元，月減3.3%、年減18.4% ，單月營收連續兩個月下滑，累計前11個月營收為1.23兆元，年增0.25%。

雖然和碩11月營收仍呈現月減，但是為歷史同期次高。

由於去年和碩代工的iPhone XR延後至10月才上市，平均單價又高了近一成，導致去年10、11月的營收比較基期偏高，也是和碩10月營收年減20.93%，11月營收也為年減18%。

展望第4季，廖賜政表示，NB相關產品出貨估有10~15的減少，全年則有10~15%的增加；桌機及MB第4季出貨約有15~20%季減，全年持平；其他產品季對季持平，年對年下降。

展望明年的成長動能，和碩仍將以消費性產品的動能最為強勁。

廖賜政看好明年的5G發展，強調有變化才有機會，和碩也投入智慧家庭的領域。

和碩是蘋果組裝代工廠，為因應中美貿易戰，今年和碩也回台投資逾140億，以生產高附加價值的產品。

在印尼巴淡島的新廠6月開始生產，也是為避免受到美中貿易戰的影響，以較簡單的組裝為主。

據了解，和碩位於廖內群島省（Riau Islands）的巴淡島（Batam）新廠是與印尼的電子產品零件供應商PT Sat Nusapersada 合作。