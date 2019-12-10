三王疲弱台股高檔震盪 終場下跌32點收11,627

美國對中國新關稅生效日逼近，市場關心最新談判進度，壓抑美股四大指數收盤全數走跌，影響台股今（10）日以小跌開出，在台股三王等權值股表現疲弱下，指數盤中跌幅為擴大，整體呈現高檔震盪，終場以11,627.84點作收，下跌32.93點、跌幅0.28%，成交量1,033.11億元。

美股開低走低，由於美對中新關稅生效日步步逼近，使市場密切關注美中談判最新進展，加上本周聯準會將召開FOMC會議，以及12月12日英國將進行國會大選，市場觀望氣氛濃厚交易清淡，終場四大指數收盤全數下跌。

亞洲主要股市今日表現多漲跌互見，其中日、韓、港股開低後震盪翻紅小漲，表現最為強勢，台股及陸股則開低震盪小跌。

觀察台灣50成分股盤中表現，電子族群部分，台股三王皆開低走跌，台積電（2330）、鴻海盤中走跌近0.8%，大立光走跌逾2.5%，成為壓抑指數的重心，研華走跌逾2%，台達電、可成也有逾1%的跌幅，僅華碩、南亞科、和碩小幅走揚。

金融族群部分也未有表現，僅國泰金、富邦金、中信金呈現小漲，其餘多處於平盤或小幅震盪；傳產族群部分，以和泰車走跌逾1%表現最為弱勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，加權指數今日呈現壓回，不過壓回過程中維持量縮，且中小型表現反而較強，顯示整體類股維持良性輪動。

此外，從資金面來看，台幣仍持續維持升值走勢，國際股市也多在高檔震盪，因此台股並未有立即拉回的風險。

目前台股維持在短期均線之上，預期月線附近支撐強勁，若指數未帶量跌破月線之前，建議可偏多看待。