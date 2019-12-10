玉晶光法說會將登場 法人關注三大焦點

玉晶光（3406）今（10）日下午將召開法說會，預期法人將聚焦蘋果訂單、資本支出、及多鏡頭趨勢等三大議題，雖然11月營收連兩個月下滑，但仍維持在高檔水準，激勵今日股價逆勢走高，股價站穩各均線之上，相較股王大立光的下跌表現強勢。

玉晶光近期發行1萬張現增股，每股355元發行，合計募得35.5億元的資金，主要做為擴充產能之用，在資金募集完成後已開始投入中國廠產能擴充，新產能最快明年底開出，現增股將在明日上市。

玉晶光11月合併營收11.86億元，月減19.2%，連兩個月下滑二成，為五個月來低點，年增64.68％，累計今年前11月合併營收109.12億元，年增48.95%，11月營收較前一個月衰退，主受客戶拉貨力道減緩的影響。

玉晶光今年第3季稅後純益13.01億元，創下新高，季增4.96倍，年增3.77倍，每股純益12.9元；累計前三季稅後純益 15.24 億元，年增 2.12 倍，每股純益 15.13 元。

法人預估，受到客戶拉貨動能趨緩的影響，玉晶光第4季營收恐將修正，今日下午將召開法說會，由董事長陳天慶主持，法人關注包括蘋果訂單、擴產及產業趨勢等，預期在蘋果計畫明年上半年推出低價版iPhone，將有助玉晶光明年首季的表現。

玉晶光今日以439元下跌開出，盤中翻紅，一度拉升至449.5元，盤中維持漲勢，股價表現未受11月營收連兩個月減少的影響；但大立光則是開低走低，以4,775元開出，一度下滑至4,670元，盤中跌幅3.11%。