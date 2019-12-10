12檔營收連三增 法人加碼買

美股四大指數下跌，台股三王台積電（2330）、鴻海與大立光受此影響同步拉回，法人指出，台股高檔操作須謹慎，選股可持續關注11月營收優預期，且具備法人買盤加持者。

截至上午11時止，共計逾1,000家公司公布11月營收，其中，鴻海、神達、國產、新普、緯穎、勤誠、金像電、大立光、金麗科、璟德、智伸科與晶碩等12檔，營收連三個月或以上走高，且基本面無虞受到法人買盤認同，近期大舉敲進逾千張，成為市場關注焦點。

元富投顧表示，市場對美中貿易協議最後期限的壓迫性，有逐漸淡化跡象，預期就算在期限內無法達成簽約，只要雙方沒有在關稅上互相提高報復，願意持續進行協商，市場就以正面看待，股市多頭格局可望延續至連底，指數則有機會往11,800～12,000邁進，而下檔支撐則塹高至11,500~11,560月線。

然台股高檔操作仍宜謹慎留意，市場分析師表示，由於中國11月出口意外下降使全球經濟衰退警訊再現，選股上仍須留意基本面穩健、成長性佳的個股。

觀察營收逐月成長的族群，主要集中在PCB、代工、被動元件、手機零組件等，雖然族群性分散，但都是以進入拉貨期的蘋果、非蘋、5G等供應鏈為主，顯示儘管5G產業趨勢確立，智慧型手機需求增溫，但業績成長動能也不是全體公司受惠。

分析師則表示，有鑒於營收表現為業績變化的先期指標，只要營收走揚都有機會成為市場追逐焦點。