緯穎Q4營收看俏 外資喊買、目標價上看655元

緯穎（6669）11月營收156.97億元，交出雙率雙增的成績，法人看好受惠於新客戶出貨效應，預估第4季營收持續成長，兩家美系外資最新報告同步喊買，重申加碼評等，目標價分別為655元、580元；今（10）日股價開高走高，一度衝達598元，企圖挑戰600元大關，創下去年6月以來的波段高點，盤中漲幅逾2%。

緯穎11月營收月增1.35%，年增21.91%，累計今年前11個月營收1,454.27億元，年減11.33%；法人看好第4季營運表現，受惠於主要客戶臉書新資料中心的拉貨需求，加上微軟拉貨增加，還有年底前開始出貨給新客戶亞馬遜，預估緯穎第4季營收季增逾四成，營益率持平；明年營運預估將明顯成長。

美系外資表示，緯穎11月營收表現優於預期，第4季雖恐受到記憶體價格持平、匯率等不利因素的影響，預估毛利率不會比第3季高，但12月開始出貨給新客戶，進一步增加營收規模，可望帶動營利率的表現，另外，看好雲端需求可望從今年第4季開始回溫，且持續到明年，重申加碼評等，目標價維持655元。

另一家美系外資表示，預估緯穎12月營收可望持續成長，今年第4季營收季增逾40%，且伺服器需求將可望持續維持高檔到明年第1季，重申加碼評等，目標價維持580元。

緯穎今日以583元開高，一度拉升至598元的波段高價，盤中維持漲勢，漲幅逾2%。