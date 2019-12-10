親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

全島無生命跡象：紐西蘭「白島火山」噴發13死的搜救與究責

韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」出招後 看各家媒體民調變化

勝麗11月營收2.14億元 月增4%

2019-12-10 11:34經濟日報 記者張瑞益／即時報導

車用CMOS影像感測器元件（CIS）製造廠勝麗（6238）公告11月自結合併營收2.14億元，較上月及去年同期分別成長4%及33%，該公司表示，在車用感測元件封測營收創單月歷史新高的帶動下，該公司11月整體合併營收寫下今年次高水準，勝麗並看好明年在車用及安控的營運展望。

勝麗表示，該公司自第3季底車用產品客戶訂單量持續回溫，11月車用營收已創下單月車用營收之歷史新高。儘管受到美中貿易戰影響，11月應用在安控產品的封測營收也較去年同期增長約二成。

綜觀車用訂單持續放量、安控營收緩步回升，使得勝麗11月整體營收創下今年單月營收之次高記錄。截至11月底為止，該公司車用封測累計營收年成長率超過二成、營收比重及出貨量皆超過公司整體的七成。預計明年將繼續此一成長動能。

勝麗除順利通過歐洲、日本及美國主要大廠客戶的嚴格認證審查外，並持續且積極地開拓其他國際新客源，對於確保未來三至五年車用產品訂單有莫大的助益。

展望中長期在5G場域逐漸佈建完成、ADAS及自駕車產業將大幅增長的驅動下，勝麗市佔率預估將逐步提升，持續在車用CIS感測元件領域未來的三至五年間獨占鰲頭。

股價表現上，由於下半年以來營運持續加溫，因此，外資及投信法人均呈現加碼動作，也推升勝麗股價維持在近期高檔區，今（10）日盤中高點來到166元，短線有機會挑戰前波高點169元，也是今年5月以來，近七個月的股價新高。

營收封測

延伸閱讀

力成11月營收創單月新高 第4季估衝新高

勝麗11月車用營收創新高 布局5G應用

台積領軍 台灣躍CIS生產重鎮

台積獲索尼大單 攻5G應用再下一城

相關新聞

外資在上市首日就賣超 和潤掛牌第二天股價開低走低

2019-12-10 11:37

對陸新關稅生效日逼近、美股走跌 台股開盤小跌12.99點

2019-12-10 09:43

美股回檔 台股高檔震盪機會大

2019-12-10 09:00

裕隆小金雞母裕融 前11月自結獲利 EPS破8元

2019-12-10 09:22

美股吸金！年底美中有望傳佳音 川普首次將關稅與匯率掛鉤

2019-12-10 08:50

聯電11月營收歷史第三高 法人看好明年營運展望

2019-12-10 11:30

皇將11月營收不如預期 估旺季效應遞延到明年首季

2019-12-10 11:23

泰昇-KY 11月1.84億元創歷史新高 估12月可望再締新猷

2019-12-10 10:53

連續兩個月營收創同期新高 旭然早盤股價漲9%

2019-12-10 10:04

台股轉流入 吸金9.3億美元成吸金王

2019-12-10 08:57

台股軋空列車啟動 創五紀錄

2019-12-10 00:34

面板雙虎迎春燕 外資買進

2019-12-10 00:34

證交所：明年IPO家數看增三成

2019-12-10 00:30

和泰集團小金雞！和潤漲幅高達84.9% 市值飆504億

2019-12-10 00:18

櫃買明年上櫃目標…拚比今年好

2019-12-10 00:18

京城銀3,000張庫藏股 提前買完了

2019-12-09 23:51

新漲價概念股 帶頭衝

2019-12-09 23:26

5G應用邁步 供應鏈聚光

2019-12-09 23:26

校園投資智慧王 24日爭冠

2019-12-09 23:25

逐筆擬真平台 獎勵多多

2019-12-09 23:25

國泰證走路競賽 顧員工健康

2019-12-09 23:25

世芯擁利多 二大外資挺

2019-12-09 23:25

就市論勢／半導體、光學鏡頭 亮點

2019-12-09 23:23

外資上週淨流入9.3億美元 台股榮登亞股吸金王

2019-12-09 22:37

國泰金前11月稅後大賺590.9億元 每股稅後純益4.4元

2019-12-09 19:37

改了13趴給你持股信託 攸關公股員工福利

2019-12-09 18:28

不畏景氣低迷 台聚今年獲利有望創七年新高

2019-12-09 18:25

多方搶攻 台股上漲51.13點收11,660點

2019-12-09 13:57

明年車市續熱 法人看好車股業績增溫

2019-12-09 13:42

好威！面板雙虎爆量大漲 友達漲停

2019-12-09 13:40

台積點火 面板打光 台股創高

2019-12-09 13:33

台積電點火 台股盤中創29年新高

2019-12-09 10:53

蘋概三王領軍 台股開盤上漲25.83點

2019-12-09 09:20

美股道瓊大漲 台積電可否續創新高受矚目

2019-12-09 08:42

股海常勝軍／展望樂觀族群 逢低撿便宜

2019-12-07 01:53

就市論勢／集團作帳股 題材熱

2019-12-06 23:54

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

年前賺紅包 尋找下一檔和潤

2019-12-09 12:46

友達一度攻漲停 傳與外資喊買有關

2019-12-09 18:30

和潤掛牌 盤中漲幅達88%

2019-12-09 13:42

台股軋空列車啟動 創五紀錄

2019-12-10 00:34

國泰金前11月稅後大賺590.9億元 每股稅後純益4.4元

2019-12-09 19:37

改了13趴給你持股信託 攸關公股員工福利

2019-12-09 18:28

新漲價概念股 帶頭衝

2019-12-09 23:26

台股9日再創29年新高 短線有望再寫新猶

2019-12-09 15:23

面板雙虎迎春燕 外資買進

2019-12-10 00:34

如興、中和明雙雙停牌 外界推測是這原因

2019-12-09 17:56

神達11月營收年增42.89% 法人樂觀看明年

2019-12-09 16:38

和泰集團小金雞！和潤漲幅高達84.9% 市值飆504億

2019-12-10 00:18

證交所：明年IPO家數看增三成

2019-12-10 00:30

5G應用邁步 供應鏈聚光

2019-12-09 23:26

力成11月營收創單月新高 第4季估衝新高

2019-12-09 15:46

世芯擁利多 二大外資挺

2019-12-09 23:25

台灣指數系列、高股息指數成分股調整

2019-12-09 14:31

5G+WIFI 6齊發 璟德IPD營運爆發

2019-12-09 13:42

裕隆小金雞母裕融 前11月自結獲利 EPS破8元

2019-12-10 09:22

和潤上市首日收98元 中籤人每張賺4.5萬

2019-12-09 16:04

外資在上市首日就賣超 和潤掛牌第二天股價開低走低

2019-12-10 11:37

多方搶攻 台股上漲51.13點收11,660點

2019-12-09 13:57

好威！面板雙虎爆量大漲 友達漲停

2019-12-09 13:40

外資單日買超逾5.7萬張 友達11月營收月增6.5%

2019-12-09 17:55

超眾砸逾50億元 赴越南設廠投資

2019-12-09 22:34

11月營收／華新年減37 % Q4確定衰退

2019-12-09 14:25

設備工程廠營收 報喜

2019-12-09 23:18

明年車市續熱 法人看好車股業績增溫

2019-12-09 13:42

多年耕耘開花結果 應華奪日廠車用大單

2019-12-09 23:17

大立光多鏡頭豐收 美資喊燒

2019-12-09 14:25

上月業績／金像電+4% 燿華-6%

2019-12-09 23:16

不畏景氣低迷 台聚今年獲利有望創七年新高

2019-12-09 18:25

上月業績／玉晶光-19% 今開法說

2019-12-09 23:16

友達、群創 押長天期

2019-12-09 23:28

元大證券獨家承銷貿聯ECB及GDR案 共募集1.8億美元

2019-12-10 08:45

京城銀3,000張庫藏股 提前買完了

2019-12-09 23:51

上月業績／友達+6% 群創-2% 彩晶-1%

2019-12-09 23:19

應華持股冠星3.2% 潛在利益豐厚

2019-12-09 23:18

仁寶11月營收864.65億元 月減12.6%

2019-12-09 16:55

外資上週淨流入9.3億美元 台股榮登亞股吸金王

2019-12-09 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top