勝麗11月營收2.14億元 月增4%

車用CMOS影像感測器元件（CIS）製造廠勝麗（6238）公告11月自結合併營收2.14億元，較上月及去年同期分別成長4%及33%，該公司表示，在車用感測元件封測營收創單月歷史新高的帶動下，該公司11月整體合併營收寫下今年次高水準，勝麗並看好明年在車用及安控的營運展望。

勝麗表示，該公司自第3季底車用產品客戶訂單量持續回溫，11月車用營收已創下單月車用營收之歷史新高。儘管受到美中貿易戰影響，11月應用在安控產品的封測營收也較去年同期增長約二成。

綜觀車用訂單持續放量、安控營收緩步回升，使得勝麗11月整體營收創下今年單月營收之次高記錄。截至11月底為止，該公司車用封測累計營收年成長率超過二成、營收比重及出貨量皆超過公司整體的七成。預計明年將繼續此一成長動能。

勝麗除順利通過歐洲、日本及美國主要大廠客戶的嚴格認證審查外，並持續且積極地開拓其他國際新客源，對於確保未來三至五年車用產品訂單有莫大的助益。

展望中長期在5G場域逐漸佈建完成、ADAS及自駕車產業將大幅增長的驅動下，勝麗市佔率預估將逐步提升，持續在車用CIS感測元件領域未來的三至五年間獨占鰲頭。

股價表現上，由於下半年以來營運持續加溫，因此，外資及投信法人均呈現加碼動作，也推升勝麗股價維持在近期高檔區，今（10）日盤中高點來到166元，短線有機會挑戰前波高點169元，也是今年5月以來，近七個月的股價新高。