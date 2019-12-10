聯電11月營收歷史第三高 法人看好明年營運展望

聯電（2303）公布11月合併營收為138.92億元，雖比10月新高145.87億元減少4.76%，但較去年同期增加20.23%，市場法人看好聯電第4季營收可望較上季成長一成左右，且由於8吋晶圓產能吃緊，市場法人也看好聯電明年營運展望。

聯電10月營收攀升至145.87億元，刷新歷史新高紀錄，主要因為已完成收購日本三重富士通半導體，而最新公司的11月營收雖較上月小幅下滑至138.92億元，但仍是歷史第三高表現，市場看好，聯電今年第4季營收，在日本新廠產能挹注下，單季營收將創新高。

聯電累計今年前11個月營收為1,348.31億元，較去年同期減少3.6%。此外，聯電也樂觀看本季營運，該公司預期，第4季晶圓出貨量可望增加10%，單季營收表現可望持續向上攀高。

聯電公司預期，第4季產能利用率將趨近九成，晶圓出貨量將增加10%，產品平均售價將持平。市場法人以此推估，聯電第4季營收有機會較上季成長約一成。

此外，對8吋晶圓的產業後市，近日有外資出具報告指出，28nm強勁的產能利用率復原能力將加速2020年股本回報率 （ROE）的改善。由於40nm以上製程已經滿載，預期聯電的業務在2020年之前的表現將相當不錯。

該外資報告也指出，到2020年8吋晶圓代工廠產能的供不應求將更加嚴重，主要受到四大需求帶動，分別是超薄型螢幕下指數辨識、5G智慧手機對PMIC的需求、CIS升級支援手機三鏡頭和四鏡頭，以及中國進口替代產品都是增加亞洲8吋晶圓代工需求的催化劑。

目前市場除了看好8吋晶圓的後市需求相當強勁，供給面也回到先前吃緊的局面之外，聯電的80nm、55nm和40nm的產能都很緊，因此，近期法人持續布局聯電股票。