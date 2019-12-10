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連續兩個月營收創同期新高 旭然早盤股價漲9%

2019-12-10 10:04經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

旭然（4556）公布11月合併營收5,266萬元，年成長14％，連續兩個月改寫歷年同期新高紀錄，今（10）日股價上衝，早盤一度來到38.5元，漲幅達9%。

旭然表示，受惠第4季液體過濾產品傳統出貨旺季，包括美國、亞洲等市場創造良好銷售表現，亦較去年同期分別成長3％、14％，再加上半導體暨電子、食品化學等產業液體過濾需求暢旺，帶動Filtrafine®品牌大型過濾設備訂單出貨。

旭然累計1至11月合併營收達4.64億元，較去年同期成長5％。

旭然表示，看好年底傳統出貨旺季表現，公司表示，從全球銷售狀況來看，北美、亞洲等地區市場銷售仍持續係未來營運亮點，以目前半導體、電子、食品及化學等產業過濾訂單需求持續暢旺，挹注在手訂單能見度保持三個月水準。

旭然表示，由於全球半導體主要大廠持續投入先進製程競賽，紛紛調高資本支出計畫以滿足整體產能擴充及建廠需求，除創造半導體產業廠務端過濾訂單良好條件，且隨著旭然在液體過濾技術的提升可達到超微過濾（Ultra-filtration）與微過濾（Micro-filtration）的領先優勢，投入半導體、電子製程應用液體過濾產品應用的開發，並提高UV紫外線機台生產自製率，挹注今年前11月UV紫外線機台銷售較去年同期成長2％，以滿足半導體、電子等產業超純水液體過濾需求。

尤其是半導體、TFT-LCD等大型製程在超純水使用量為一般電子零組件製程用水的10倍，有助Filtrafine®品牌液體過濾產品出貨量，隨著逐步打開從廠務液體過濾、廢水回收至高端製程液體過濾應用的拓展而同步升溫。

半導體旭然

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