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對陸新關稅生效日逼近、美股走跌 台股開盤小跌12.99點

2019-12-10 09:43經濟日報 記者葉子菁／即時報導

影響台股今日以11,647.78點開出，小跌12.99點，台股三王及部分權值股表...
影響台股今日以11,647.78點開出，小跌12.99點，台股三王及部分權值股表現稍嫌疲弱下，整體呈現高檔震盪情形。報系資料照
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美對中新關稅生效日逼近，市場關心最新談判進度，壓抑美股四大指數昨日收盤全數走跌，影響台股今（10）日以11,647.78點開出，小跌12.99點，台股三王及部分權值股表現稍嫌疲弱下，整體呈現高檔震盪情形。

美股開低走低，由於美對中新關稅生效日步步逼近，使市場密切關注美中談判最新進展，加上本周聯準會將召開FOMC會議，以及12月12日英國將進行國會大選，市場觀望氣氛濃厚交易清淡。

終場美股四大指數收盤全數下跌，道瓊工業指數下跌105.4點或0.37%，收在27,909點；標普500指數下跌9.94點或0.31%，收在3,135.96點；那斯達克指數下跌34.70點或0.40%，收在 8,621.82點；費半指數下跌9.22點或0.53%，收在1,714.98點。

從昨日籌碼面來看，三大法人合計買超台股61.4億元。其中外資買超41.9億元，投信賣超2.2億元，自營商買超21.7億元。

資券變化方面，融資減3.89億元，融資餘額為1409億元，融券減0.2萬張，融券餘額為61.6萬張。外資台指期部位，多單加碼513口，淨多單部位51,767口。

統一投顧表示，美中貿易協議可望持續朝向正面發展，有機會在12月15日日美國加徵關稅前，達成第一階段協議。且全球央行資金寬鬆，資金行情發酵。加上台股各期均線多頭排列，還有年底集團作帳行情，整體中多格局持續。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股美股

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