改了13趴給你持股信託 攸關公股員工福利

財政部於今天上午舉行「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式 」，透過簽訂團體協約，保障員工職場權益，以及藉由員工持股信託提升員工福利，強化員工向心力，達到留才育才效果。

這些財政部所屬公股事業包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、中國輸出入銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、合庫銀行、彰化銀行及臺灣中小企銀，及臺灣菸酒公司共10家事業機構，員工人數超過7.2萬人，因此今天上午的簽約儀式，不只總統蔡英文親自出席，並簽名見證，立法院長蘇嘉全院、行政院副院長陳其邁、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮以及勞動部長許銘春等部會首長，也全員出動。

蔡總統表示，為了因應產業市場以及創新科技的快速變遷，人才是企業提升經營績效的重要資產，和諧穩健的勞資互動關係，是留住優秀人才和企業永續經營的重要關鍵，也因此財政部致力推動轄屬公股事業銀行和企業工會的協商，並完成團體協約的簽署和簽定，讓企業主可以用具體的行動，展現保障員工職場權益的決心。

蔡總統說，還有多家公股銀行建立員工持股信託制度，希望留住人才，分享利潤，促進股權安定，達到企業，員工和股東三贏的目標；希望公股事業能成為台灣勞資協商合作關係的領頭羊，發揮示範的作用，未來帶動更多的企業跟進。