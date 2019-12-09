親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

世界反禁藥組織重判禁賽4年！ 俄羅斯無緣東京奧運

再開辯論等於法官擺爛？你真的誤會很大

改了13趴給你持股信託 攸關公股員工福利

2019-12-09 18:28經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

財政部於今天上午舉行「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式 」，透過簽訂團體協約，保障員工職場權益，以及藉由員工持股信託提升員工福利，強化員工向心力，達到留才育才效果。

這些財政部所屬公股事業包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、中國輸出入銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、合庫銀行、彰化銀行及臺灣中小企銀，及臺灣菸酒公司共10家事業機構，員工人數超過7.2萬人，因此今天上午的簽約儀式，不只總統蔡英文親自出席，並簽名見證，立法院長蘇嘉全院、行政院副院長陳其邁、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮以及勞動部長許銘春等部會首長，也全員出動。

蔡總統表示，為了因應產業市場以及創新科技的快速變遷，人才是企業提升經營績效的重要資產，和諧穩健的勞資互動關係，是留住優秀人才和企業永續經營的重要關鍵，也因此財政部致力推動轄屬公股事業銀行和企業工會的協商，並完成團體協約的簽署和簽定，讓企業主可以用具體的行動，展現保障員工職場權益的決心。

蔡總統說，還有多家公股銀行建立員工持股信託制度，希望留住人才，分享利潤，促進股權安定，達到企業，員工和股東三贏的目標；希望公股事業能成為台灣勞資協商合作關係的領頭羊，發揮示範的作用，未來帶動更多的企業跟進。

蘇建榮致詞表示，由於公股銀行員工13%優惠存款利率的改革，使得協商過程中員工心中有很多的OS（內心獨白），但最終仍能順利完成，相當不容易。除了團體協約，泛公股行庫也提出員工持股信託，員工從薪水提撥一部分的資金信託 ，購買公司股票，公司相對提撥購買，勞方在未來退休時，不管是領取股票或是轉成現金，都讓退休生活更有保障。

財政部於今天上午舉行「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式 」，由總統蔡英...
財政部於今天上午舉行「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式 」，由總統蔡英文簽名見證。圖/仝澤蓉攝影
分享

財政部兆豐銀行退休

延伸閱讀

國銀踩雷51億元 蘇建榮：要求公股行庫注意大...

吸引外資加碼 合庫金控首度赴新加坡舉辦法說會

汽車零組件若降稅 經部：不一定會反映車價上

明年改選勞動基金加碼彰銀支持官股？許銘春這麼...

相關新聞

不畏景氣低迷 台聚今年獲利有望創七年新高

2019-12-09 18:25

多方搶攻 台股上漲51.13點收11,660點

2019-12-09 13:57

明年車市續熱 法人看好車股業績增溫

2019-12-09 13:42

好威！面板雙虎爆量大漲 友達漲停

2019-12-09 13:40

台積點火 面板打光 台股創高

2019-12-09 13:33

台積電點火 台股盤中創29年新高

2019-12-09 10:53

蘋概三王領軍 台股開盤上漲25.83點

2019-12-09 09:20

美股道瓊大漲 台積電可否續創新高受矚目

2019-12-09 08:42

法人看2020台股…五族群吸睛

2019-12-08 23:32

企業獲利看升 大盤有撐

2019-12-08 23:23

ESG概念股吸睛 投資新顯學

2019-12-08 23:22

ESG概念股／第一金、中租 獲利穩健

2019-12-08 23:22

ESG概念股／亞泥、裕日車 業績閃亮

2019-12-08 23:22

ESG概念股／聯電、華新科 接單暢旺

2019-12-08 23:21

ESG概念股／永豐金、緯創 法人力挺

2019-12-08 23:21

一周盤前解析／營建、食品 短線焦點

2019-12-08 22:46

高能見度族群 分批買

2019-12-08 22:46

獲利成長股 法人卡位

2019-12-08 22:46

氫能源概念股 吸睛

2019-12-08 22:46

梁彥平專欄／跌深績優集團股 作帳行情有影

2019-12-08 22:45

就市論勢／IC設計 列核心持股

2019-12-08 22:34

德麥11月營收3.5億元 創歷史同期新高

2019-12-08 19:03

股海常勝軍／展望樂觀族群 逢低撿便宜

2019-12-07 01:53

就市論勢／集團作帳股 題材熱

2019-12-06 23:54

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

年前賺紅包 尋找下一檔和潤

2019-12-09 12:46

面板終於止跌！面板雙虎大漲 友達奔漲停

2019-12-09 11:38

法人看2020台股…五族群吸睛

2019-12-08 23:32

和潤掛牌上市 股價開盤一路上揚

2019-12-09 10:00

ESG概念股吸睛 投資新顯學

2019-12-08 23:22

氫能源概念股 吸睛

2019-12-08 22:46

和潤企業掛牌上市 前三季稅後淨利18.15億

2019-12-09 09:16

和潤掛牌 盤中漲幅達88%

2019-12-09 13:42

高能見度族群 分批買

2019-12-08 22:46

就市論勢／IC設計 列核心持股

2019-12-08 22:34

ESG概念股／聯電、華新科 接單暢旺

2019-12-08 23:21

獲利成長股 法人卡位

2019-12-08 22:46

國巨華新科股價創波段高點 庫存水位遞減

2019-12-09 10:33

生技、銅板股 興櫃主打星

2019-12-08 22:46

ESG概念股／第一金、中租 獲利穩健

2019-12-08 23:22

台積電點火 台股盤中創29年新高

2019-12-09 10:53

台郡11月營收30億元 同期次高

2019-12-08 22:31

多方搶攻 台股上漲51.13點收11,660點

2019-12-09 13:57

如興、中和明雙雙停牌 外界推測是這原因

2019-12-09 17:56

美股道瓊大漲 台積電可否續創新高受矚目

2019-12-09 08:42

友達一度攻漲停 傳與外資喊買有關

2019-12-09 18:30

ESG概念股／亞泥、裕日車 業績閃亮

2019-12-08 23:22

聚鼎 今年EPS拚4.53元

2019-12-08 22:34

矽創面板驅動切入新領域放量 明年維持高個位數成長

2019-12-09 12:17

企業獲利看升 大盤有撐

2019-12-08 23:23

力成11月營收創單月新高 第4季估衝新高

2019-12-09 15:46

好威！面板雙虎爆量大漲 友達漲停

2019-12-09 13:40

穩懋、和大 四檔有看頭

2019-12-08 22:48

ESG概念股／永豐金、緯創 法人力挺

2019-12-08 23:21

橘子推新遊戲 業績補

2019-12-08 22:43

神達11月營收年增42.89% 法人樂觀看明年

2019-12-09 16:38

台灣指數系列、高股息指數成分股調整

2019-12-09 14:31

證交所紅包袋 10日起免費索取

2019-12-09 12:03

華新麗華大陸南京住宅案延後入帳 明年添動能

2019-12-09 12:21

台股9日再創29年新高 短線有望再寫新猶

2019-12-09 15:23

台嘉碩第4季營收有望再創新高 明年更看好

2019-12-09 09:57

廣運訂單穩 獲利可期

2019-12-08 22:43

5G+WIFI 6齊發 璟德IPD營運爆發

2019-12-09 13:42

明年車市續熱 法人看好車股業績增溫

2019-12-09 13:42

外資挺世芯-KY 目標價調高至290元

2019-12-09 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top